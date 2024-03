El Gobierno lanzó una nueva provocación en la previa a la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó este sábado que hay militares mal detenidos y todo “ya se ha convertido en una venganza”. Además planteó la necesidad de poner en debate la situación procesal de muchos efectivos de las Fuerzas Armadas que se encuentran presos y «no tuvieron acción directa y están sin causas».

Para la funcionaria, que el jueves presentó en Casa Rosada junto al ministro de Defensa Luis Petri un nuevo paquete de medidas en materia de seguridad y defensa, “los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse”.

“Lo que plantea Villarruel, yo lo veo, respecto de la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría, los que yo conozco, o parados en un destacamento de Gendarmería, sin ningún tipo de acción”, sostuvo Bullrich coincidiendo con las ideas de la vicepresidenta quien días atrás se había mostrado en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario.

En la semana Patricia Bullrich presentó junto a Luis Petri las leyes del nuevo paquete de medidas en seguridad y defensa que el Gobierno enviará al Congreso.

Al momento de hablar sobre el accionar de los militares durante la década de 1970, Bullrich entiende que lo que se discutió “fueron los métodos» y «no la acción contra el terrorismo», «que como dice ella (en referencia al pensamiento de Villarruel) fue una orden de un gobierno constitucional”.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas», afirmó la titular de la cartera de Seguridad en una entrevista con Radio Mitre.

Para luego pedir: «Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos ya se ha convertido en una venganza”.