El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, afirmó que es «inconstitucional» la postulación que hizo el presidente Javier Milei para remplazar la vacante de una mujer en la Corte Suprema de Justicia con un hombre y de un juez que todavía no está en funciones con otro candidato.

«Viola las normativas, es grave», advirtió.

El magistrado pampeano estimó que «deberían ser inviables» ambos nombramientos en el proceso de audiencias y designación con dos tercios en el Senado que prevé la legislación vigente. Cabe recordar que el presidente nominó al juez Ariel Lijo para completar la vacante de Elena Highton de Nolasco en la Corte y postuló al jurista Manuel García Mansilla para ocupar el cargo de Juan Carlos Maqueda cuando se jubile a los 75 años, algo que ocurrirá en diciembre próximo. La decisión generó rechazo de organizaciones en defensa de las mujeres.

«En principio no voy a ingresar en evaluar la idoneidad de las personas que han sido postuladas. A mi criterio la postulación es inconstitucional porque hay convenciones internacionales y normativas nacionales que pregonan la igualdad de género. A su vez, no se respeta la paridad de enero en los cargos decisorios»

, sostuvo, consultado por El Diario.

«Al no tener una mujer, dos, tres, estaríamos violando estos principios que han sido consagrados a nivel convencional», insistió.

Por otra parte, Sappa puso en foco que Milei postulo dos nombres cuando existe una sola vacante en la Corte. «Maqueda no renunció, la vacante no está. No entiendo como sería el proceso dentro del Senado para cubrir una vacante que no existe», alertó.

-¿Son inviables estas dos designaciones?

-Debería serlo. No tengol a facultada para decirlo, son los senadores los que deciden. Pero, en principio, sería inviable.

-¿Es una presión para que Maqueda deje el cargo y colocar un juez afin?

-Sinceramente, la primera interpretación es que el presidente es muy ansioso, como yo. Fue muy apresurado,

pensando que actuó de buena fe, porque la constitución establece que se retiran a los 75 años y para evitar que quede vacante envían la postulación ahora. Pero no es el momento, no hay vacante, no puede hacerlo. La otra vacante sí, ya está, pero es inconstitucional para mí la postulación.

-¿Qué opina de los nombres?

-No tengo los antecedentes. La nominación va con los antecedentes, ahí podrán opinar en las audiencias las asociaciones, las facultades. No tengo elementos para decir si la persona es idónea o no. Son idóneos como jueces, lo son ahora, uno es un académico. Pero no voy a entrar en subjetividades, no sería prudente de mi parte. Una postulación es inconstitucional por ser varón y en la otra no hay vacante.

-¿Qué opina del momento de la postulación, cuando la Corte, por ejemplo, tiene que resolver sobre la constitucionalidad no del DNU del presidente? ¿Es un embate, una presión?

-No sabría decir cuál es la intención. Si digo que la Corte maneja sus tiempos en las cuestiones de inconstitucionalidad, que no son lamentablemente los tiempos de la sociedad. De hecho, tardaron muchas inconstitucionalidades años en resolver, evaluaron los tiempos políticos. No coincido, pero es lo que ha hecho la Corte. Si entran un miebro o dos, no sé si tendrán mayoría, pero se necesitan todas las firmas parra resolver.

No sé cuál fue el razonamiento del presidente. Le faltaría el respeto si pienso que subjetividad tuvo, con sus asesores, al mandar dos pliegos habiendo un solo cargo.

-Pero claramente no puede alegar desconocimiento…

-Obviamente. Siempre hay motivaciones. Desconozco cuál fue.

Es evidente que no se puede tratar un pliego sin una vacante. También es evidente que tendría que haber postulado a una mujer. Se viola la normativa, es grave. No hablo de subjetividades, me expreso en términos jurídicos.

F:ElDiarioDeLaPampa