«No solo es un capricho, son irresponsables», dijo el jefe de bloque del FreJuPa, Espartaco Marín, sobre la falta de acuerdo en la integración de las comisiones legislativas, y la decisión de no dar quórum de los bloques opositores, de la UCR, el PRO, y el tiernismo, dejando sin actividad a la Cámara de Diputados.

Marín dijo que se ve obligado a salir a aclarar un tema que, en realidad, no le interesa a la población, porque los comunicados de la oposición no le dejan otra opción.

Aseguró que el oficialismo cede 5 presidencias y la mayoría para la oposición, de 11 comisiones en total. Pero los opositores exigen más aún.

«Hace tres semanas estamos con esto. Decían que éramos inflexibles. Cedimos por la composición nueva de la cámara la presidencia de comisiones, antes tenían tres y ahora acordamos cinco. Después salieron a decir que era mentira que no querían trabajar porque presentaron 70 proyectos. ¿Para qué los presentás si no te sentás a laburar?», chicaneó.

«Son más rápidos para hablar con los medios que para acordar con el oficialismo. Dicen que nos pusimos inflexibles, son once comisiones y no estamos de acuerdo en una. En diez sí. Les dijimos que arranquemos con esas diez y dejemos la otra para más adelante, pero tampoco quieren», reprochó.

Marín explicó que el oficialismo cedió 5 presidencias y la mayoría en cuatro comisiones. La discordia es por una comisión, en la que no hay acuerdo sobre presidencia y mayoría.

«Es un capricho, nos dijeron que todo o nada. Les pedimos iniciar el trabajo en las diez comisiones, donde hay proyectos claves para poder seguir con las viviendas, por ejemplo. Lo insólito es que salen a decir que no empezamos a sesionar porque no nos ponemos de acuerdo en una comisión, pero no dicen que nos pusimos de acuerdo en diez», enfatizó.

«No solo es un capricho, es una irresponsabilidad. Están esperando la Cámara de la Construcción, intendentes de su propia fuerza, que no les llegan las viviendas», lamentó.

-¿Ofrecieron menos que la semana pasada? -preguntó El Diario.

-No es real, claramente no.

-¿Cuál es la relevancia de una presidencia más o menos?

-Como presidente de bloque tengo que articular con mi bloque y con mi gobierno. Dentro del bloque no todos tenemos la misma posición. Hay comisiones que son de gestión. Si entra un convenio para una obra en el Favaloro, por ejemplo, y ahora no se sientan, si tienen la presidencia les voy a tener que pedir por favor que lo hagan. L

a sociedad votó a un gobierno para gestionar y a otros los votó para controlar y sesionar. Si quieren gestionar, que se unan y vayan en una lista única, y en tres años se propongan para ver si pueden gestionar.

-¿El bloque tiene la misma posición sobre este tema?

-Estamos con excelente articulación. Y también con Alicia (Mayoral, la vicegobernadora) estamos trabajando en tándem. Tenemos la misma línea los 15 en este tema.

F:ElDiarioDeLaPampa