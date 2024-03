Nik y una nueva fake news: criticó las inundaciones en el Conurbano con un video de Brasil

Diputados: sin el PRO ni LLA, no hubo quórum para debatir la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En el CONURBANO ya somos una mezcla de Vietnam, con Bombai, un poco de Haití y un cacho de Nigeria. pic.twitter.com/Gjcl2S8LjR — Nik (@Nikgaturro) March 12, 2024

Ya fuera por mala intención o por negligencia a la hora de corroborar la veracidad de lo que publica en una cuenta con más de 600 mil seguidores, Nik fue rápidamente desenmascarado por los usuarios, quienes le hicieron saber que estaba difundiendo información falsa.

La herramienta «Añadir contexto» de X permitió dejar al descubierto al engaño, ya que los internautas corrigieron la información y mostraron que el video original fue filmado en Barão de Duprat 206, en la zona céntrica de San Pablo, Brasil.

La aclaración de X (ex-Twitter) de que la publicación de Nik transmitía información falsa. X (ex-Twitter)

Pese a la notable cantidad de comentarios, el historietista no acusó recibo de la revelación de su fake news y no solo no emitió palabra al respecto sino que tampoco borró la publicación.