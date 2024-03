La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en «estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país» ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector «producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional».

El secretario General de la UOCRA La Pampa, Roberto Robledo aseguró que desde diciembre pasado van más de 900 los trabajadores despedidos en la provincia producto de que el gobierno Nacional dejó de pagar los certificados de obras. «En la obra del Acueducto Norte sacaron a toda la gente y van a dejar solo dos serenos; en el Promeba de General Acha da dieron de baja a la gente, quedan unas 10 personas para el mantenimiento dela obra y no se sabe por cuánto tiempo. El ProCreAr solo quedaron tres personas y hay otras obras que son de Nación que están en la misma situación. Esto nos lleva a una cantidad de despidos de más de 900 personas en La Pampa», detalló. Dijo que «estamos sufriendo casi 80 mil despidos a nivel nacional y en forma indirecta más de 150 mil personas».

Agregó que «las empresas están trabajando con lo mínimo porque ante la falta de pago no pueden seguir la obra».

Robledo se quejó porque el presidente Javier Milei dice que va a cumplir con los contratos firmados pero no lo cumple. «Nación está diciendo que va a financiar las obras que estén en un plan de ejecución, pero es una gran mentira porque no están pagando y no se comunican con nadie. Esto hace que las empresas que tengan que sacar la gente y al mismo tiempo no pueden abandonar la obra porque eso es lo que está esperando que hagan: acusar de abandono de obra. Es el doble juego y la gran mentira que se transmite a la sociedad», indicó.

Sobre la posibilidad de que empresas privadas se hagan cargo de la obra pública como pretende Milei, Robledo fue contundente: «los empresarios no van invertir en lugares donde no tengan gananacias. Las empresas van a invertir en Capital Federal y no van a venir a invertir en rutas de La Pampa para poner un peaje porque no tienen recuperación del capital que se aporta».