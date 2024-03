El presidente Javier Milei atravesó una nueva noche de furia. Luego de sus primeras reacciones en redes sociales tras el rechazo del Senado al DNU, el jefe de Estado arremetió contra los senadores que se opusieron.

Javier Milei tuiteando

TE PUEDE INTERESAR:

Milei agradeció el apoyo del PRO y de parte de la UCR por apoyar el mega DNU

Uno de los que más llamó la atención tuvo que ver con el posteo de una cuenta sin identificación, @anonymius5. El texto, denotando una fuerte violencia y acompañado de nombres, fotos y bloque, decía: «Estos son los senadores hdrmp que votaron en contra del DNU de Javier Milei».

Fiel a la «cultura del escrache», Milei lo compartió mostrando un gesto de furia total contra los legisladores.

Previamente y al conocerse la noticia de un nuevo revés político, compartió otros tuits en contra de los senadores de la oposición. «Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros», fue el contenido de la cuenta Milei Shelby, que tituló el tuit como La casta política vs el pueblo argentino.

Otro, a su vez, lanzó: «La maldita casta política no le volteo ningún DNU a Alberto ni a toda la runfla que nos convirtió en el país miserable que somos. Por qué? Porque son lo mismo. Son los Benefactores principales de este modelo empobrecedor y decadente. Y se van a resistir a cambiarlo».

Además, de forma solapada, pidió a sus seguidores que lo acompañen en las elecciones legislativas de 2025 teniendo en cuenta que La Libertad Avanza tiene minoría en el Congreso.

Javier Milei agradeció el apoyo del PRO y de parte de la UCR por apoyar el mega DNU

Apenas unas horas después de tuitear con furia contra los senadores que votaron negativamente el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificaba más de 60 leyes y derogaba otras 40, la cuenta de la red social X conocida como Oficina del Presidente emitió un nuevo comnicado, esta vez laudatrio para los propios.