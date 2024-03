El portavoz indicó que «la baja estará impactada en las liquidaciones de abril, ministerio por ministerio». En la misma línea, aclaró que serán 15 mil los contratos «que van a proceder las bajas al 31 de marzo. El resto se renovará por 6 meses».

«Del universo pasible de baja son en torno a los 15 mil sin contar bajas que pudieran suceder en PAMI o en empresas públicas. De El objetivo es llegar a lo que corresponda, si nos quedamos en 15, ok. La idea es que se pueda depurar la planta pública pagando salarios que no corresponden», comentó.

En la misma línea, el Gobierno adelantó que “el Ministerio de Capital Humano va a depurar el padrón del sistema de cooperativas”. La idea «es suspender la operatoria de las que fueron creadas entre 2020 y 2022″, por lo que «se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019».

Entre los argumentos brindados por Adorni para movilizar la decisión, el vocero esgrimió: “El padrón (de cooperativas) aumentó 138% en los últimos cuatro años. El 72% de ellas fueron constituidas entre 2020 y 2022, y de ese universo el 70% no presentó balances ni asambleas”.

Luego agregó: “El 22% repiten asociados entre ellas; el 20% usó el mismo mail para registrarse; y el 9%, increíblemente, comparte domicilio”.

ATE cruzó a Javier Milei tras anunciar 70 mil despidos: «No acelere tanto que va a chocar»

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió a responderle al presidente Javier Milei, luego de que éste anunciara que el Gobierno dará de baja 70.000 contratos de empleados públicos, al advertirle: «No acelere tanto que va a chocar».

«Señor Presidente, en serio piensa en despedir a la mitad de los empleados públicos? Está hablando de un imposible», preguntó Aguiar, para luego afirmar que «bajo ningún punto de vista» el jefe de Estado podrá concretar esas «cesantías masivas», ya que, en tal caso, «esa decisión se lo va a llevar puesto a usted».

«Si avanza con ese delirio el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común. Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar», le sugirió el titular de ATE al mandatario.

Rodolfo Aguiar

ATE se declaró en estado de movilización y convocará a un paro

Apenas Milei anunció que el Gobierno despediría a 70.000 empleados públicos, el secretario general de ATE anunció la convocatoria a un «paro y movilización en todo el país».

«Mire Presidente, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento», escribió Aguiar en la red social X, quien prometió «seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública».

«Son tiempos de resistir pero también de tener proponer. Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados», añadió Aguiar.

Fuentes de Gobierno habían informado que no se renovarían «entre el 15 y el 20%» de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados y aclararon que no se trata estrictamente de despidos. Pero luego Milei habló de una caída del total de esos contratos, en medio de su iniciativa de llegar al déficit cero.