Según trascendió, el presidente Javier Milei prepara un cargo para David Adrián «El Dipy» Martínez en la secretaría de Cultura de Capital Humano.

El autor de «Par-Tusa» y «Chorro de Agua» fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, con paupérrimos resultados, y este martes trascendió que están preparando su desembarco secretaría de Cultura.

Según informó Clarín, el nombramiento se concretaría antes del fin de semana y su puesto estaría dentro de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti.

Además, este martes dijeron que la cantante Daniela, exnovia del Presidente, había sido nombrada en ceremonial y protocolo del ministerio que dirige Capital Humano, pero esto terminó siendo una confusión, ya que se trata de una persona que se llama igual que la artista.

¿Javier Milei de novio con Yuyito González?

La primicia fue dada por el periodista Guido Záffora, en Intrusos: «El fin de semana, el sábado, a las 12 del mediodía, para ser más exactos, le suena el teléfono a ella, una estrella de televisión. Él le dice: Te invito al Teatro Colón a ver Carmen, de Puccini’. Ella le contestó: ‘¿A qué hora?’. Y él respondió: ‘Martes a las 8 de la noche’. Y ella dice: ‘Acepto'».

En este sentido, el periodista de espectáculos reveló que no sólo hubo ese intercambio telefónico, sino que se llaman varias veces a la semana para hablar y ponerse al día sobre la rutina de cada uno.

Lo cierto es que, trascendido esto, todos los ojos están puestos en la que podría ser la nueva pareja de Javier Milei, aunque por el momento parece que sólo los une una estrecha amistad.

El interés de Yuyito González por conocer a Javier Milei, incluso antes de que él fuera Presidente, era sabido. De hecho, fue invitada a la presentación del libro del primer mandatario y ocupó la silla de Nicolás Posse, a quien acababan de echar de su cargo por supuestas escuchas telefónicas a miembros del gabinete libertario.

Después de salir en la televisión emocionada, la conductora charló con Pía Shaw para el programa A la Barbarossa: «Me gustó la presentación del libro. Era un acto privado, no era estatal. La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía. Tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron: ‘Me encargo’. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea», contó.

«Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomado conciencia de la dimensión del evento», agregó.