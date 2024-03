El gobierno de La Pampa elevará este lunes a la Cámara de Diputados los dos proyectos de ley que anticipó el viernes Sergio Ziliotto en su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Son el referido a garantizar la alimentación de los sectores de la sociedad más afectados por el brutal ajuste del gobierno nacional de Javier Milei a través de un aporte solidario y extraordinario, y la continuidad de la obra pública relacionada con la construcción de viviendas que Nación dejó de financiar pese a los compromisos firmados.

Hoy por la tarde, a las 17.15 horas, el gobernador dará una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno para ofrecer, junto al ministro de Hacienda Guido Bisterfeld y otros funcionarios, precisiones sobre las iniciativas que pretenden dar cobertura social y, junto a la construcción de viviendas, mantener puestos de trabajo a cientos de trabajadores que ya han sido marginados.

“Lo primordial es darle cobertura a la gente a la que no le alcanza para comer”, dijeron las fuentes y lamentaron una vez más que no sólo no hay respuestas de Milei para la asistencia social de miles de argentinos, sino que tampoco responden los teléfonos a los reclamos por la cancelación de los envíos de fondos para la continuidad de las obras públicas que estaban en pleno desarrollo, muchas de ellas avanzadas como los casos del acueducto al norte y la travesía urbana de General Acha.

Ratificará el mandatario la continuidad de la construcción de las viviendas del Procrear que se levantan en Santa Rosa, Toay y General Pico y que las empresas paralizaron ante la deuda que se acumula por la falta de pago del gobierno nacional.

Informaron que “esa es la prioridad, pero hay otras obras muy importantes que estaban empezadas, con contratos firmados y las empresas trabajando y pese a lo que Milei dijo que esas se iban a terminar, dejaron de venir los pagos”. Entre ellas apuntaron especialmente a la paralización del acueducto del río Colorado hacia el norte, pero mencionaron además los largamente esperados desagües del barrio oeste de General Acha y las cloacas que se tienden en Winifreda y Alta Italia, entre otras.

Aporte único.

Desde las cercanías de Ziliotto en el segundo piso de Casa de Gobierno, precisaron que el anuncio del mandatario respecto de la recaudación de fondos extraordinarias para hacer frente a la crisis social “no es un impuesto, es un aporte por única vez y lo afrontarán aquellos que más tienen”.

Remarcaron que “no es un impuesto y si bien las precisiones las podrán aportar el gobernador y el ministro de hacienda, pagarán los que tengan las más importantes propiedades, los vehículos más caros y el sector financiero. Y apelará a los salarios de los funcionarios”, aseguró.

La decisión de Sergio Ziliotto, anunciada el viernes, se concretará de inmediato con el envío de los dos proyectos y sus detalles hacia la sociedad a través de una conferencia de prensa. Mientras tanto, otras fuentes confirmaron a La Arena que en otras áreas de gobierno se trabaja en readecuar algunos planes, especialmente en el área de las obras públicas que no sólo significan dar respuestas a necesidades y a una mejor calidad de vida, sino una vital fuente de trabajo y dinamización de la economía.