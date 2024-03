La Asociación Docente Universitaria (ADU), la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (Cepa) y la Unidad Estudiantil, realizarán hoy un guisazo en defensa de la educación pública en la sede central de la UNLPam. “Hay una demonización del trabajo docente en todos los niveles y sobre todo de la educación pública. Eso construye representaciones que son equivocadas y van en detrimento de la población”, lamentó la secretaria adjunta de ADU, María Emilia Orden.

La actividad comenzará a las 12 y se suma a otras movilizaciones por la situación universitaria que están desarrollando los y las docentes. En diálogo con Radio Noticias, María Emilia Orden lamentó la “angustiante” y “terrible” momento que está atravesando la comunidad preuniversitaria y universitaria de La Pampa. “En la Facultad de Humanas sostuvimos la defensa de la universidad ante la amenaza de privatizaciones que manifestaba el presidente y que lamentablemente ya está vigente. Es terrible despertarse con estas tapas de los diarios porque todos los días es un derecho menos”, afirmó.

“Nuestro rector también habló de la situación de la UNLPam y hay otras universidades que están mucho peor porque quizás son de reciente creación o están en el desarrollo de su constitución. Hay un cercenamiento permanente en todos los programas que forman parte de la universidad, como de investigación o extensión, o en un cúmulo de actividades que dan vida a la universidad”, amplió.

-¿Qué hay que hacer para evitar estos recortes?

-Tuvimos un verano muy atípico porque venimos de preocupación en preocupación y de ocupación. En nuestra representación sectorial acompañamos el paro del 24 de enero, muchos docentes y compañeros del gremio estuvieron en distintas actividades que se dieron en General Pico y Santa Rosa y después empezamos con actividades de asamblea. También charlamos con el rector a principios de febrero sobre qué hacer y cuáles son los caminos de gestión porque el presupuesto está congelado y recortado, los salarios están sumamente atrasados con las devaluaciones feroces que hemos tenido, es un sueldo cuasi congelado. Es el día a día, en este contexto tenemos que arrancar a trabajar y pensar en la realidad que van a tener los estudiantes cuando empiecen las cursadas, no sabemos el panorama que vamos a tener porque los alquileres están muy complicados, como el transporte, el comedor que es un elemento vital y está en un momento crítico.

Reflexión.

La secretaria adjunta de ADU señaló que “sabemos que el cuerpo docente acompañó esta propuesta de gobierno, un gran sector de no docentes también y un gran número de estudiantes, no podemos negar esta realidad porque sería no ver. Hay una responsabilidad civil, sobre todo en la docencia porque tenemos una formación que debería ser crítica para hacer reflexionar sobre todas políticas educativas que tuvimos en nuestro país, que han generado una destrucción del sistema universitario. Hay una reflexión que no estuvo y hay responsabilidad en unos sectores más que en otros, pero nos afecta a todos”.

En ese marco, destacó los encuentros que tendrán con los decanos y decanas, además de luchar por el regreso del Fonid porque “nos afecta a todos los docentes”. Tras las reuniones con los centros de estudiantes, ADU se sumará al guisazo que realizarán hoy a las 12 en el hall de la UNLPam.