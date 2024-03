Los bloques de la oposición en la Legislatura recibieron a representantes de la Cámara de la Construcción y prometieron darle «prioridad» a ley que habilitará al gobierno provincial a hacerse cargo de las obras públicas que abandonó por la mitad el presidente Javier Milei y así reactivar los trabajos y permitir restablecer la mano de obra, ya que el sector produjo cientos de despidos en los últimos meses.

Desde la semana pasada la Legislatura está paralizada porque oficialismo y oposición no acuerdan la conformación de las comisiones legislativas. Los bloques de la UCR, el PRO y Comunidad Organizada decidieron no dar quórum para sesionar hasta que el peronismo no haga concesiones.

En el medio de la puja política, hay varios proyectos del gobierno provincial que quedan demorados. Además de la reactivación de la obra pública desfinanciada por Milei, está el tratamiento del aporte solidario que se propone para solventar programas alimentarios en la provincia ante la crisis desatada por la devaluación y el ajuste disparado por el libertario.

La reunión entre constructoras y la oposición se realizó el miércoles por la tarde. Pérez Habiaga contó que hicieron el planteo «y la explicación de por qué es esta ley, qué inconvenientes tenemos. Hicimos una descripción de la situación y por parte de los diputados presentes, no solamente los diputados del UCR sino también estaban los jefes de los bloques de los distintos partidos de la oposición, entendieron la situación, que tienen por medio una situación de resolver el tema de las comisiones y nos prometieron darle prioridad al tratamiento, que va a ser una de las primeras que van a tratar en cuanto se resuelva el tema de las comisiones».

«Nosotros le planteamos nuestra necesidad, nuestra urgencia en resolver este tema, nos han escuchado y nos han pedido información, nos han pedido el por qué, por ahí escucharlo desde las empresas o desde la Cámara que representa a las empresas es distinto a que lo haga en un papel, así que más o menos en eso rondó la reunión», comentó a CPEtv.

-¿Pudieron conocer las opiniones de la oposición, de por ahí tener una idea si se va a acompañar o no este proyecto? -se les consultó.

-Sí, entienden la necesidad, entienden la urgencia, por ahí hay detalles técnicos que nos han planteado, de la ley, de algún tema de texto, de duración, de temas técnicos. Nosotros nos ofrecimos a cualquier cosa que necesiten estar a disposición, obviamente somos los primeros interesados y a brindarles toda la información que esté de nuestra parte poder brindar.

-¿La situación del sector sigue siendo crítica y es necesario que se apruebe lo antes posible?

-Urgente, urgente, la situación cada vez es más crítica, a partir de que va pasando el tiempo la situación es peor, porque evidentemente nosotros necesitamos sí o sí reestructurar nuestras ecuaciones económicas en las obras, si no cada mes que trabajás, vasa pérdida.

-¿También hubo diálogo con diputados del oficialismo?

-No, habíamos pedido una reunión nada más con los diputados de la oposición, próximamente vamos a pedir también una reunión con los diputados de oficialistas para transmitirles lo que pasa. Entendemos que lo saben, porque sabemos que hemos tenido, no oficialmente, si de manera indirecta, el apoyo de esta ley.

F:ElDiarioDeLaPampa