Pueblos que no cuentan con conexión directa de colectivos o combis pidieron sumarse a la iniciativa del Gobierno provincial del boleto universitario gratuito para las y los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). La concejal del PJ de Mauricio Mayer, Viviana Reesler, presentó un proyecto para que los jóvenes de esa localidad que estudian una carrera universitaria o terciaria tengan también transporte gratuito para viajar a General Pico y/o Santa Rosa y finalizar las carreras.

“Lo que sucede en Mayer es que no pasa ni entra ningún transporte. No hay transporte privado, solo las combis de la municipalidad. La idea es que desde el municipio los acerquen a un transporte a Winifreda si no pueden hacerlo a Pico o Santa Rosa”, dijo.

La iniciativa nació luego del anuncio de Sergio Ziliotto y ante la necesidad de la juventud que termina el secundario en la localidad y que no cuenta con transporte para trasladarse a otras ciudades para desarrollar estudios terciarios o universitarios que les permita proyectar su futuro.

En el proyecto, la concejal indica que las personas que requieran del servicio gratuito de transporte deberán acreditar ser alumno regular de alguna carrera de nivel superior dictada en las localidades donde el transporte realiza los viajes. Se deberá acreditar en el municipio con el certificado de alumno regular. Y se propone como contraprestación del servicio gratuito de transporte, la posibilidad de que los estudiantes avanzados realicen prácticas en la localidad referidas a los temas de estudio en su carrera.

Reesler indicó que la educación es un derecho universal que desde el Estado debe garantizarse las herramientas para poder acceder a la misma.

Además, afirmó que el Municipio de Mauricio Mayer no tiene problemas económicos ni financieros y que destinar fondos para la inversión en educación de nuestros jóvenes no implica un desequilibrio ni riesgo para las arcas municipales.

El gobernador Sergio Ziliotto y el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, anunciaron que en abril comenzará a regir el boleto universitario gratuito para unos 4200 estudiantes. Permitirá viajar sin costo desde los pueblos (incluso desde otras provincias) a las facultades con sede en las ciudades de General Pico y Santa Rosa. Los pasajes serán pagados por la Provincia.

En medio de la crisis, es una ayuda importante para los bolsillos de los estudiantes y sus familias que, además, deben afrontar costosos alquileres, más la comida y los gastos que requieren las carreras. Por ejemplo, el viaje desde 25 de Mayo a General Pico tiene un costo -ida y vuelta- de 90 mil pesos.

El estudio que se encargó para determinar los costos de la implementación de este beneficio determinó que existen 4.270 estudiantes que residen en una localidad distinta de la que se encuentra la sede donde cursan. Estos estudiantes fueron segmentados en tres categorías: hasta 30 kilómetros al lugar de cursado, 602 estudiantes (14%); mayor a 30 kilómetros: 2773 estudiantes (65%); y estudiantes provenientes de otras provincias: 895 (21%). Así se pudo establecer que el costo total, con el valor de los boletos actuales, asciende a 902.252.931 pesos. La cifra final puede llegar a modificarse a partir de las altas y bajas de estudiantes y el costo del boleto.

F: Diario Textual