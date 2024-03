«Van a terminar como (José Luis) Cabezas, los vamos a sacar a tiros, el que avisa no traiciona”. Tal fue la amenaza que recibió este lunes el periodista de TN Sebastián Domenech en su celular junto a una imagen de Nelson Castro en medio de la cobertura que está realizando en Rosario sobre la escalada de la violencia narco.

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no los queremos acá. Atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño… fuera de Rosario. Si no van a terminar como (José Luis ) Cabezas”, fue el mensaje que recibió el cronista Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro precisamente mientras salía al aire desde Rosario.

El periodista Sebastián Domenech recibió, de un número desconocido, tres mensajes intimidatorios dirigidos contra el conductor de Telenoche: “Los vamos a sacar a tiros, el que avisa no traiciona” pic.twitter.com/95YE5EhDnn

— TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 11, 2024

“Nos enteramos viniendo hacia acá, la verdad es que no lo sabíamos, nos enteramos a través de lo que está contando ahora Sebastián, estamos impactados, porque claramente es una demostración de lo que está pasando aquí”, contó Castro esta mañana.

“Eso le da sentido a algo que pasó cuando estábamos haciendo el vivo. Hubo un muchacho que dijo a cámara ‘no quiero hablar porque no me quiero exponer’. Y después hubo dos taximetreros que no quisieron hablar porque tienen miedo. Eso permite entender claramente qué es lo que se está viviendo. Estamos experimentando los mismo que viven, padecen y sufren los habitantes de Rosario”, explicó el periodista.

“La gente te dice que han logrado que en la ciudad se viva con miedo y todos los que entrevistamos al azar fueron víctimas de la inseguridad”, comentó Castro desde el centro de la ciudad.