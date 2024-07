El presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en un acto en San Juan del que también participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El mandatario valorizó la figura de Sarmiento y pidió «reivindicar el valor de la exigencia». A pesar de haber eliminado fondos y financiación, ahora prometió recursos para las provincias, incentivos para los docentes y más evaluaciones para alumnos. «Estamos mirando un problema que Argentina ha querido ocultar», aseguró.

«Estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo, ya sea por cobardía, impericia o cinismo: hablo del germen del analfabetismo que se propaga por nuestro sistema educativo», comenzó el libertario, en un discurso en la Casa de Sarmiento, en el centro de la capital sanjuanina.

El mandatario repasó cifras de la educación. «La mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lectocomprensión adecuado para su edad. Para los de sexto grado, ese valor llega al 70%. Es decir que 7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen», señaló.

«El analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía: son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la creatividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar; tal como no puede haber desarrollo económico sin antes tener una economía estable, con una moneda sana, y con un sistema de precios libre que permita el cálculo económico, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas del sistema educativo sepan leer y

Discurso del Presidente Javier Milei en la presentación del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan, tierra natal del Presidente Domingo Faustino Sarmiento. pic.twitter.com/knYyTBKEn1

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 4, 2024

Además, el Presidente revindicó a Domingo Faustino Sarmiento y acusó a «la izquierda» de «negar y demonizar» al Padre del Aula, «con todo lo que hizo para elevar el común de los argentinos». «No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que desde el gobierno nacional impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron, irresponsablemente, el desarrollo educativo de millones de chicos», señaló.

Sin embargo, omitió hacer referencia al recorte que se hizo durante su gobierno del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que era utilizado por las provincias para el pago de los salarios docentes.

«Presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes, y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización», anunció.

«Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde. Hoy, las evaluaciones Aprender se realizan, a partir de sexto grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar las pruebas a partir del tercer grado», anticipó.

«Evaluar es la mejor herramienta que tenemos para comprender si los estudiantes están desarrollando sus aptitudes y cumpliendo con los estándares de enseñanzas propios de su edad. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos», enfatizó Milei.

«Somos un país demasiado importante como para tener problemas de alfabetización. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, el país con más Premios Nobel de la región, la primera sociedad de la historia humana, desde que existe la escritura, en erradicar el alfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y nuestro destino como pueblo», cerró.