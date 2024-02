El peronismo pampeano afrontará una gestión diferente a partir del 1 de marzo, cuando empiecen las sesiones legislativas: por primera vez en mucho tiempo tendrá una Cámara de Diputados y Diputadas empardada. En ese contexto, el diputado Hernán Pérez Araujo aclaró que no le teme al «obstruccionismo» opositor, y que espera que haya una decisión de «diálogo y construcción» por parte de las fuerzas no oficialistas.

El radicalismo, el PRO y el tiernismo de Comunidad Organizada ya tendieron puentes para unificar a ese espacio: salieron a posicionarse en conjunto con la difusión de un par de documentos y advertir, por distintas vías, que manejarán el quórum de acuerdo a sus conveniencias.

«No creo que haya un obstruccionismo del cual preocuparse», dijo Pérez Araujo.

«Hay cuatro bloques en la Legislatura y los otros tres bloques parece que trabajarán en conjunto, y espero que con una metodología que implique el diálogo y la búsqueda de consenso. Yo no le tengo miedo al quórum, vengo de ser primera minoría (en el Congreso Nacional), de trabajar y persuadir a legisladores de otras fuerzas para que nos acompañen y sucedió. Esto seguramente también se repetirá acá, pero si alguna vez no nos dan quórum, son las reglas de juego, ojalá no pase, pero sí pasa, hay que seguir trabajando», añadió el legislador.

Insistió en que «no creo que haya un obstruccionismo del que haya que preocuparse, creo que vamos a estar los 30 diputados sentados».

«Apuesto al diálogo, a la construcción y a que los compañeros de la oposición se sienten, trabajen y cuando podamos tener los números, sacar las leyes», remarcó.

También analizó la situación en La Pampa frente al contexto nacional y comentó que «tal cómo está planteada la situación de nuestra provincia y como pareciera que están tiradas las cartas de la política nacional, hacer política en La Pampa será una tarea de resistencia».