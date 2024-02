El paquete de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo 144 votos afirmativos y 109 negativos. Fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y bloques provinciales. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra. El próximo martes se discutirán los artículos.

Germán Martínez cargó contra los diputados que apoyen la Ley Ómnibus: ‘Están por hacer una estafa partidaria’

Maxi Ferraro cargó contra la ‘furia tuitera del Gobierno’ y fue ovacionado en Diputados

Más de 30 horas de debate. El martes comenzará a tratarse artículo por artículo.

Luego de una maratónica sesión de más de 30 horas, tres jornadas de debate y represión en las calles, la Cámara de Diputados aprobó este viernes en general el proyecto de Ley Ómnibus, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, que fue acompañada por los legisladores de La Libertad Avanza con el apoyo de los bloques dialoguistas.

Facundo Manes votó en contra de la Ley Ómnibus: No la ven

En total, se suprimieron 159 artículos, muchos de los cuales pertenecen a los capítulos de privatizaciones de empresas públicas y facultades extraordinarias que se le delegarán al Presidente.

El controvertido proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre, Creo, Avanza Libertad, Unidad Mendocina y Por Santa Cruz.

Los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra. También lo hicieron algunos legisladores que integran los bloques dialoguistas, como Facundo Manes y Pablo Juliano, de la UCR; Natalia De la Sota, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal), y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).

Negociaciones hasta último momento

Mientras se desarrollaba el plenario, diputados de los bloques dialoguistas mantenían reuniones en la presidencia de la Cámara con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos, para ultimar detalles de la votación en particular, a partir de un reclamo de legisladores de la provincia de Córdoba que insistían en su planteo para que el porcentaje del impuesto PAIS sea coparticipable y pase a ser gestionado por los gobernadores.

La Libertad Avanza propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

El Gobierno mantuvo la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (la agencia de noticias Télam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

La provocación de Milei a minutos de la votación

El presidente Milei envió un mensaje a la Cámara de Diputados, minutos antes de que se vote en forma general el proyecto de Ley Ómnibus, y aseguró que tienen «una oportunidad histórica».

«Durante meses nos acusaron de antidemocráticos porque expusimos a una casta política que solo vela por sus propios intereses. Tienen hoy la oportunidad de demostrar de qué lado de la Historia quieren estar», escribió en su cuenta en la red social X, compartiendo el comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

El mensaje de Milei fue repudiado por Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica. «Les pedimos que se dejen de intervenir en otro poder del Estado como es el Poder Legislativo desde Twitter para que cada uno de los 257 diputados podamos votar tranquilamente en virtud de nuestra conciencia, convicciones y acuerdos que se han logrado en esta Cámara», expresó, y recibió la ovación de casi todo el recinto.

Los discursos de cierre elevaron la temperatura

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, consideró durante su discurso de cierre del debate de la Ley Ómnibus que «hay que darle las herramientas al Gobierno que votó el 56% de la gente».

«Nosotros no somos gobierno ni cogobierno, nosotros vinimos con la responsabilidad de darle a este gobierno una caja de herramientas para que puedan solucionar los problemas que creó el populismo berreta», expresó.

Por su parte, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, quien tuvo varios cruces con Martín Menem por la extensión de su discurso, criticó a los diputados «dialoguistas» que votarán a nivel general a favor de la Ley Ómnibus al señalar que «varios bloques opositores parecen oficialistas».

«Este bloque no está para aprobar facultades delegadas que lo transformen en superpoderoso a Milei, no está para permitir que nuevamente la deuda externa sea la supuesta vía de salida del país, este bloque no está para poner en privatización las empresas públicas, no estamos para eso», expresó para fundamentar su rechazo al proyecto.

Oscar Zago, jefe de bloque de La Libertad Avanza, aseguró que la Cámara de Diputados aprobará la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. «Nos vamos a ir con la ley», garantizó.

«Hay un pueblo que la está pasando demasiado mal, por eso les agradezco haber llegado a este momento después de estar más de 30 horas de estar disertando acá para poder darle las herramientas al gobierno de Javier Milei y para que pueda empezar la reconstrucción de la República Argentina», opinó Zago.