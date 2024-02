Javier Thomsen, flamante responsable de la Delegación de Relaciones Laborales de General Pico, manifestó que en los primeros dos meses del año ya se tramitó un importante número de despidos. También dijo que el rubro más afectado, hasta el momento, es el de la construcción (en esta ciudad se construyen viviendas del Procrear), aunque también alcanzaron al comercio, a la industria y a las trabajadoras de casas particulares.

Thomsen, quien asumió de manera reciente el cargo que ocupó durante los últimos años el abogado David Diván, señaló que este año ya se tramitaron muchos despidos en la ciudad.

Aunque no pudo cuantificar la cantidad de personas que quedaron desempleadas, ante la consulta de LA ARENA, manifestó que el número de despidos “es importante por la gente que tiene General Pico”.

“Hace tres días que estoy acá, pero veo por la documentación y el movimiento que tienen las dependencias, que el movimiento es grande. Es un movimiento importante para General Pico y tiene que ver en un 80 por ciento de los casos con la situación económica actual. La industria, los comercios, tienen menos posibilidades. Tienen menos ventas y esto se traduce en tener que achicarse, como pasa en una casa cuando tiene menos ingresos. Lamentablemente esto lo padece el trabajador, pero no quiere decir que no venga con un arreglo. La persona se va con un peso en el bolsillo, pero ese trabajo no lo tiene más y tendrá que buscar alguna otra alternativa laboral. Siempre la situación es esa, ya sea por achicamiento o por prever a futuro como viene la situación. También existen despidos por problemas con el rendimiento del trabajador, eso existió siempre, pero son mínimos”, manifestó.

Rubros.

El funcionario dijo que se dio un “número importante” de despidos en el área de la construcción, aunque también se dieron en “el comercio, las industrias y las trabajadoras de casas particulares”.

También señaló que, las edades de las personas cesanteadas son variables, y a modo de ejemplo señaló que en los últimos días acudió a las oficinas, un trabajador con casi 30 años de antigüedad en un comercio del medio. “También hay gente de 20 años, 25 y 30 años de servicio y también están los más nuevos. Las edades varían”, manifestó.

Thomsen señaló que puede que los despidos sean aún mayores a los que se tramitan en Relaciones Laborales, dado que algunos de ellos se arreglan de forma privada y sin llegar a esa instancia.

“Nosotros conocemos lo que se maneja desde la Delegación de Relaciones Laborales, pero eso no quita que el trabajador porque tiene su gremio, lo negocie con sus abogados. Puede pasar por afuera y no nos enteramos de la situación. Los números que nos enteramos son los que pasan por la Delegación, pero existe la posibilidad de que el trabajador a través de su gremio o personalmente trámite algo por el sector privado. Hay casos en los que se llega a un acuerdo y hay casos que todavía están en trámite, no tienen todavía una definición. Esta es básicamente una oficina de mediación, uno siempre quiere que se llegue a un arreglo que beneficie al empleado y al empleador y cuando no se consigue se tiene que ir a la Justicia. Muchos de esos arreglos son acuerdos que se hacen entre las partes donde se van los dos con una satisfacción”, finalizó.