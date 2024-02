El secretario general de la Uocra, Roberto Robledo, afirmó que al presidente Javier Milei «no le importa un carajo la gente» y confirmó que en la provincia ya hubo cerca de 400 despidos y podría haber más si el gobierno nacional sigue sin cumplir con los pagos de las obras públicas con financiamiento nacional comprometido.

«Habíamos dicho lo que iba a ocurrir con la obra pública si ganaba Milei. Hablamos con la gente sobre que veíamos un panorama oscuro», mencionó, consultado por este diario

«Hoy llevamos entre 370 y 400 despidos en las obras nacionales. Estamos trabajando en conjunto con las empresas para que aquellas que tengan obras provinciales reubiquen a la gente. Algunas tomaron gente en La Adela, en el hospital, armadores, pero no es suficiente»

, lamentó. «Los despidos son más de los puestos de trabajo disponibles», insistió.

Robledo consignó que tienen diálogo con el gobierno provincial, que les ha garantizado que tendrán continuidad en esos casos. Además, también hay diálogo con la cámara, a nivel local y nacional. Sin embargo, lamentó que si bien están «ejerciendo una fuerte presión» sobre el gobierno nacional para reactivar la obra pública, «no hay canales de diálogo, no hay nexo, no hay interlocutor».

«Lo que vemos es que el gobierno nacional es un caos. Nadie sabe nada. Nadie contesta nada. No tienen ningún tipo de respuestas y les importa un carajo la gente y todos los demás», se sinceró.

Robledo expresó su preocupación por el devenir de la situación y agregó que el gobierno provincial «no recibió un mango» desde la administración central desde diciembre. »

Hay que cubrir educación, salud, el sueldo de los empleados del estado, las obras que el gobierno nacional no manda los fondos que corresponden. La provincia se está desfinanciando», sentenció.

El sindicalista indicó que también la obra privada está paralizada, o trabajando con dotaciones mínimas en los emprendimientos inmobiliarios. «Imitan a las constructoras que trabajan en la obra pública. En vez de tener 50 trabajadores, mantienen 20, para que los equipos no se rompan. Están soportando para pasar febrero, pero si todo sigue igual, va a haber más despidos. En la obra del Acueducto hacían 14 caños por día y hoy hacen 3. Pero no les han pagado un solo certificado, no tienen con quién hablar. En el Promeba de Acha pasa parecido», prosiguió.

«Mientras tanto Milei se fue al muro de los lamentos en Israel. Esperemos que haya orado y le den un poco de cordura», concluyó.