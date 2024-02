El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Federico Guidugli, emitió un comunicado hoy martes cruzando al intendente de Lonquimay, Manuel Feito, por criticar al partido centenario. «Parece increíble que el intendente Manuel Feito opine sobre la Unión Cívica Radical», comenzó Guidugli,

Y detalló que «antes que nada, quiero decir que al radicalismo pampeano no le interesa la opinión de quienes, como Feito, llevaron en andas la fórmula Fernández-Fernández, para luego hacerse los distraídos cuando su partido ha dejado el país devastado después de la peor gestión de gobierno desde el retorno de la democracia».

Y agregó que «hoy el PJ se encuentra en una situación facilista, cómoda y tibia de no debatir ningún tema y oponerse a todo, incluso de lo que hay que cambiar. Es cierto que este gobierno nacional tiene cantidad de falencias, sobre todo políticas, y sin una mirada social, pero le recuerdo a Feito que si hoy Javier Milei es presidente es culpa del desastre que dejaron en el país. Se ve que la palabra autocrítica no la conoce».

Responsabilidad.

Finalmente, Guidugli dijo que «en nuestro partido tenemos una larga historia de responsabilidad institucional, de debatir profundamente los temas que nos reclama la sociedad y dar herramientas de gobierno, y no caer en la tibieza de no debatir ningún tema y oponerse a todo sin justificativo como lo hace Unión por la Patria. Insisto, sería importante que se llame al silencio, haga autocrítica y empiece a ver dentro de su partido el porque no quieren debatir y elegir una opción tibia y facilista de oposición por oposición», concluyó.