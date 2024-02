El gobierno de La Pampa aplicó a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo una serie de multas por $14 millones contra la plataforma digital de reparto Pedidos Ya tras detectar diversos incumplimientos en las normativas laborales vigentes en Santa Rosa. En todo el mundo crecen los cuestionamientos contra las plataformas digitales por precariedad de sus trabajadores.

“Desde 2022, los relevamientos se están haciendo en Pedidos Ya en Santa Rosa, se hicieron 50 multas aproximadamente por la situación de los trabajadores, que están en un trabajo en relación de dependencia disfrazado, porque si bien cumplen una jornada laboral, perciben una remuneración por eso, y están a disposición y demás, tienen que hacerse monotributistas y no cuenta con la protección de un trabajador en relación de dependencia”, dijo la subsecretaria de Relaciones laborales, Ana Rodríguez.

En diálogo con LA ARENA, agregó que “las actas se hacen, y generan expedientes administrativos, un procedimiento de inspección y multa” y advirtió que los trabajadores de plataformas digitales son perjudicados en esos términos, porque se trata de “relaciones laborales no registradas, encubiertas, y esto tiene que ver con hacer el control para mejorar la relación laboral de ellos”.

“A esta estrategia de control de formalidad laboral la coordinó el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, desde la presidencia del Consejo Federal de Trabajo que presidió hasta fin del año pasado. Esto va teniendo buenos resultados en varias provincias en defensa de los puestos de trabajo del trabajador y mejorar la relación laboral”, destacó la funcionaria.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “muchas veces sucede que los chicos a veces piensan que estos procedimiento son en su contra, pero no, es para mejorarles las condiciones laborales porque es una relación laboral precaria, dada en situación de informalidad y no cuentan con todos los derechos que deberían tener, de cualquier relación normal y habitual”.

Sobre las multas, dijo que se hacen con relación al trabajo no registrado como corresponde dentro del marco legal vigente. “La empresa tiene instancias recursivas, que las utilizó todas; hicieron el depósito y hasta que no se resuelva ese dinero no se libera como dispone el procedimiento” administrativo.