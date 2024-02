“La medida del Gobierno nacional es arbitraria, abusiva y avasalla los elementos esenciales del federalismo y autonomías municipales”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto en la medida cautelar que presentó ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del subsidio al transporte por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una acción de amparo -con medida cautelar de innovar- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto “en forma urgente” la eliminación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”.

“La Provincia de La Pampa recurre a Vuestra Corte para que haga prevalecer la jerarquía constitucional, la seguridad jurídica y la forma federal de gobierno”, dice el texto firmado por el mandatario y al que accedió este diario. En el mismo se advierte que “la medida del Gobierno nacional es arbitraria, abusiva y avasalla los elementos esenciales del federalismo y autonomías municipales”, además de que describe al proceder de Nación como “desprolijo” por realizar el anuncio a través de un comunicado de prensa y no en un acto administrativo.

“Gravedad institucional”.

El documento indica que la eliminación de los subsidios “configura una desviación del poder en virtud que se dejarán de ejecutar partidas presupuestarias creadas por ley del Congreso de la Nación por una decisión administrativa arbitraria, ilegítima y carente de todo fundamento, configurándose un caso de gravedad institucional al violentar la división de poderes y relativizar derechos y garantías constitucionales”.

También explica que la justificación del vocero Manuel Adorni es errónea porque remite “a los Consensos Fiscales de los años 2017 y 2018, desconociendo que los mencionados no se encuentran vigentes en tanto su derogación por el Consenso fiscal del año 2021 fue ratificado por el congreso nacional mediante la ley N° 27687. No obstante, la provincia de La Pampa no suscribió los consensos fiscales de los citados años por tanto no le son oponibles”.

Boletos inaccesibles.

También califica a la decisión de Nación como “unilateral” y que “desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la provincia y las pymes pampeanas prestatarias del servicio público. La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el servicio público se encuentre a disposición de los usuarios”.

“De modo alguno resultaría efectivo subsidiar la demanda, toda vez que la cantidad de usuarios que la provincia de La Pampa posee -en virtud de la densidad poblacional- es una limitante para el desarrollo de la actividad de la empresa prestataria, la cual necesita del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad de las líneas que aseguran la interconexión de las localidades”, detalla y asegura que “no serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran o puedan prestar el servicio” porque “el servicio de transporte para las empresas es deficitario pues la ecuación cantidad de pasajeros y distancias implica costos de pasaje que serían inaccesibles”.

“Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población”, apunta y agrega que “la libertad tan proclamada por el gobierno se ve diezmada a las provincias que componemos la Nación”.

Derechos.

Por otro lado, el gobernador manifiesta que Nación “confunde privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales. Lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios, lo que promueve es una brecha cada vez mayor -hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente”.

“La provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano. Circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación. Será Justicia”, finaliza el texto difundido por Provincia.

Más gobernadores con cautelares.

El presidente Javier Milei profundiza sus críticas a los gobernadores y, desde el área de Economía, Luis Caputo, además de eliminar el Fondo Complementario para el transporte del interior, frenó el envío de los recursos del Fondo de Incentivo Docente -ambos son dineros con “trazabilidad”- y tampoco giró el 30% del impuesto PAIS que, también por ley, se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios.

Las medidas llevaron a que varios gobernadores se planten contra Nación a través de presentaciones judiciales. Ya avanzaron por el camino legal el chubutense Ignacio Torres, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa. Esos reclamos se sumaron a los que ya había presentado ante la Corte Suprema el riojano Ricardo Quintela. Se espera que en los próximos días se sumen el bonaerense Axel Kicillof, el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora.

Cabe mencionar que, a partir de hoy, en la ciudad de Córdoba la tarifa del transporte urbano aumentará un 105 %, pasará de costar $ 340 a % 700. El aumento se dispuso a través de la Resolución N° 1234/23, publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad. La medida se justifica en la necesidad de “asegurar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en condiciones de calidad, eficiencia y seguridad”.

Si bien cada provincia y cada caso es particular, con una sola provincia que obtenga el visto bueno de la Corte Suprema será suficiente como precedente para que el resto de los estados subnacionales apelen a la misma vía. La vía judicial es una posibilidad que evalúan los gobernadores si Milei no depone la confrontación contra las provincias.

“Defendemos el federalismo”.

Luego de confirmar la cautelar enviada a la Corte Suprema de Justicia de Nación, el gobernador Sergio Ziliotto escribió en sus redes sociales para compartir el texto de la Agencia Provincial de Noticias. “Fieles a nuestra historia y al mandato popular, seguiremos utilizando todas las herramientas constitucionales para sostener los derechos de las y los pampeanos ante cualquier intento de avasallamiento”, expresó. “Defendemos el federalismo, defendemos La Pampa como siempre, más que nunca”, finalizó la publicación en X (ex Twitter).