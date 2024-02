El gobernador Sergio Ziliotto calificó como “un paso importante” el freno y la vuelta a comisión de la “ley ómnibus” porque “triunfó la racionalidad y el Estado de Derecho” y resaltó la resistencia del movimiento obrero al proyecto que fracasó en el Congreso.

“Institucionalmente es un paso importante porque triunfó la racionalidad, el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución, la división de poderes y el Congreso dio su veredicto, por supuesto que tiene mucho que ver y es la gran responsable, la movilización de la gente por su propio futuro”, dijo Ziliotto.

En declaraciones a la radio Futurock, cuestionó el “destrato” del presidente Javier Milei a los gobernadores y a las provincias. “Está en el marco de la desidia y la visión negativa del presiDente y parte importante del gobierno nacional sobre la importancia de las provincias”, aclaró.

El mandatario afirmó que en el naufragio del proyecto “tiene una cuota importante la dirigencia del movimiento obrero, que entendió que la realidad pasaba por la unidad en la defensa del trabajador, dejando de lado diferencias sectoriales y en ese sentido hubo coherencia”.

Ziliotto explicó que “los gobernadores mantuvimos una coherencia que viene desde hace tiempo, entendiendo el modelo de país que encarna el peronismo como eje de cualquier coalición electoral y de gobierno, pero también habíamos defendido hace poco un modelo de provincia y de país basado en la producción y el trabajo”. En esa línea, advirtió que la propuesta del gobierno nacional “hubiera provocado un daño irreversible sobre la presencia del Estado en lo que tiene que ver con las responsabilidades primarias de atender necesidades básicas de los argentinos y argentinas, y también en el rol del Estado en la economía”.

El rol del Estado.

Consultado sobre Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán que apoyó el proyecto de Milei, afirmó: “No comparto su decisión pero la respeto, porque tiene la misma representatividad popular que el presidente, que los gobernadores y los legisladores. Su posición será valorada por el pueblo tucumano. Soy muy respetuoso como exijo que respeten mi representatividad popular, porque pareciera que los votos del presidente son votos calificados y los de los gobernadores y los legisladores, son de segunda”.

Por otro lado, criticó el análisis “facilista” de referentes de La Libertad Avanza sobre que otros presidentes tuvieron facultades delegadas –como propone la “ley ómnibus”- y agregó que “hay una enorme diferencia, parece que algunos analizan la historia por episodios y no por la película completa”. Advirtió que “lo más grave” es “para qué” el gobierno quiere facultades delegadas que “se dan al presidente para la eliminación total del rol del Estado y vamos a estar totalmente en contra de esa posición ideológica”. Además, destacó el rol del Estado pampeano ante quienes dicen que “el mercado resuelve todo”.

Por otra parte, resaltó que “no es estar en contra del 56% sino estar a favor de representar desde la coherencia al 44% que votó un Estado presente, involucrado en el crecimiento y el desarrollo económico. Y de cumplir con su rol básico de prestar servicios públicos de calidad”.

“Gran recesión”.

El gobernador Ziliotto advirtió que “por supuesto” ya se siente el ajuste en las provincias por la falta de giro de recursos nacionales ante el recorte que lleva adelante el presidente y recordó que “desde el 10 de diciembre no recibimos esos recursos” de transferencia no automática que suman en la inversión “de la obra pública y cuando el presidente amenaza con dejar de transferir recursos o fundirnos, ya lo está haciendo. En La Pampa no recibimos un solo peso”.

Sobre la coparticipación federal, señaló que “está cayendo porque hay una gran recesión y eso va a impactar. Nuestra provincia no depende tanto de los recursos nacionales” y comentó que según un ranking difundido en las últimas horas La Pampa está “entre las provincias menos expuestas en un ajuste de este tipo” cuando “se retira” el Estado nacional. “Pero claramente no nos salvamos solos. Vamos a defender un contexto nacional, el federalismo como ideología y es el primer artículo de la Constitución. Y en el interior somos todos iguales, cuando el presidente dice voy a fundir a las provincias habla sobre los gobernadores pero ahí viven argentinos y argentinas”.