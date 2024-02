El gobernador Sergio Ziliotto visitó a 25 de Mayo e hizo anuncios. Adelantó que a pesar de «que Nación nos cerró las puertas vamos a seguir dando respuestas a las localidades». En el área de Salud adelantó que «pronto habrá cirugías». También evalúa invertir en el área kinesiológica. Destacó el trabajo en conjunto para evitar el desborde del Colorado. Y contó que avanzarán con la APA en una planta de tratamientos cloacales.

Ziliotto junto a su comitiva que incluyó a los ministros Mario Kohan (Salud) y Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales) llegó por vía aérea a las 8.30 de la mañana. Lo esperaba el intendente Leonel Monsalve y funcionarios locales. Luego visitó el Hospital “Jorge Ahuad”. Más tarde tomó contacto con el paraje El Sauzal, donde visualizó las tareas que evitaron el desborde del río Colorado.

El sueño de Verna.

Antes de regresar a Santa Rosa, Ziliotto encabezó una rueda de prensa con medios locales y oficiales. «Vinimos a vivenciar lo que hemos hecho y ver lo que nos falta hacer. Y hay mucho que hacer, por eso, lo haremos desde la Provincia aunque Nación nos cierra las puertas, por eso nos separan profundas diferencias ideológicas. Tenemos claro que en La Pampa, en 25 de Mayo y las 80 localidades, si no hay un Estado presente que aporte soluciones, no hay igualdad e inclusión», dijo.

El gobernador interactuó con Barrionuevo y profesionales en su recorrida. «Vimos que este complejo hospitalario ofrece muchísimas más prestaciones tal como soñamos con el entonces gobernador Carlos Verna. Podemos dar un servicio de tomografía, un servicio de laboratorio equipado con la complejidad como en Santa Rosa o General Pico», indicó.

«De acuerdo a las necesidades que hemos advertido, hemos tomado dos decisiones. La próxima semana, la responsable del área de Arquitectura hospitalaria viajará para ver como perfeccionamos el edificio. La prioridad, en virtud a la demanda, será el servicio de kinesiología», adelantó.

Cirugías en 25.

Ziliotto hizo un anuncio histórico para la salud en 25 de Mayo. «En la charla con las y los profesionales, y viendo que este hospital tiene todo el equipamiento para atender partos y también para hacer cirugías porque hay quirófano, solo nos faltan profesionales. Justamente, una de las especializaciones complicadas son los anestesistas que siempre escasean, pero los doctores Vera y Kohan ya están trabajando a destajo para que uno se instale aquí para hacer cirugías», confirmó.

«Y sobre este tema ya hablamos hace un ratito con Leo (Monsalve) para hacer un convenio en el marco de aquel proyecto de Verna de trabajar Provincia y Municipios articulados, y haremos dos viviendas para profesionales del hospital», reveló.

El jefe del Ejecutivo Provincial también se acercó al sector del río Colorado que estuvo a punto de desbordar. «Vimos las tareas para contener al Colorado, una obra que fue estratégica. Más allá de los costos (más de 300 millones de pesos), fue una lucha contra la amenaza de que se inundara Colonia El Sauzal. Hay que destacar el acompañamiento del Ente Provincial del Río Colorado, el municipio y también de empresas. Y a pesar de todo que lindo es ver pasar con ése caudal al Colorado, el río que nos quiso cortar Mendoza», señaló.

Planta cloacal.

Otro de los temas que Ziliotto abordó fue el sanitario. «En los próximos días vendrán técnicos de APA para diseñar definitivamente lo que es el proyecto ejecutivo para ampliar la red del servicio cloacal y la planta de tratamiento. Así tendremos una dimensión de la inversión necesaria», reveló.

«En Winifreda, le dije a todos los intendentes que teníamos cerrada la puerta del Gobierno Nacional. No solo no hay más obras nuevas, sino que tampoco financiamiento para las que están en marcha. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, tenemos que seguir avanzando», se lamentó.

Aún así fijó esperanzas de reflexión a nivel Nacional. «Esperemos que Nación nos abra las puertas y entiendan que existe otra Argentina, que es la Argentina profunda en la que también viven argentinas y argentinos que tienen necesidades, y que darles respuesta son obligaciones irrenunciables del Estado», concluyó.