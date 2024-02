El presidente de la Cámara de la Construcción pampeana, Adrián Pérez Habiaga, confirmó que las empresas constructoras que tienen obra pública en La Pampa, despidieron este jueves a 250 empleados. Los despidos se suman a los 120 de la semana pasada.

El gobierno nacional adeuda $3.000 millones y aseguran que es imposible continuar. La situación promete empeorar porque no hay un interlocutor válido con la administración de Javier Milei.

«Se calcula que a nivel nacional ya los despidos deben estar rondando en los 70.000 puestos de trabajo», dijo Pérez Habiaga en una entrevista con CPEtv. «Esto desde diciembre a esta parte. Y sin vista de solución, porque no hay diálogo. A la Cámara Argentina no la reciben, no la reciben en algún asentamiento, nada más, pero que como no están nombrados todos los cargos a nivel nacional, nadie te puede confirmar nada ni asegurar nada».

«Uno tiene que pensar que la Cámara Argentina de la Construcción alberga a 1.400 empresas. Esas 1.400 empresas que alberga la Cámara, el 95% son pymes. Son empresas chicas. No hay que pensar que esto es problema de grandes empresas. No, es el problema de pequeñas empresas. Pequeñas empresas que no tienen espaldas para aguantar», aclaró.

-Ustedes advierten que podrían cerrar varias constructoras en este mes. ¿A nivel nacional? -le consultaron.

-Sí. Es probable. No sé si cerrar, pero sí empezar con concursos de acreedores, empezar con todos los procesos. La cadena de pago está casi rota en la construcción. Es algo que se viene. Es algo que ya está y habrá que esperar cómo se desenvuelve si no hay una respuesta de parte del Estado Nacional.

-Vos tenés una constructora. Contame cómo está sobrellevando esta situación. ¿Te deben plata? ¿Tuviste que despedir gente?

-Sí, yo te voy a contar, como presidente de la Cámara, la situación en La Pampa. Nosotros, en la Cámara Argentina de la Construcción, por ejemplo, las empresas que se encuentran realizando las viviendas Procrear, no nos pagan desde el mes de noviembre del año pasado y algunos octubre del año pasado. A otras obras realizadas en abril del año pasado no se las han pagado. Y eso acumula una deuda aproximada, entre todas las empresas, de casi 3.000 millones de pesos. Y vos no tenés nada.

Entonces, bueno, eso ya empezó a generar en el Procrear, ya hubo 120 despidos, y en el día de hoy (por el jueves) se están realizando casi cerca de otros 200 despidos más, 250 despidos más, entre las empresas que están haciendo, porque es imposible mantenerlo, ya la deuda generada, que las empresas han generado, es muy alta y no pueden arriesgarse a tener un problema económico y tener que cerrarla y no solamente te arrastra el problema de las obras de naciones, o te arrastra un problema para todas las obras.

¿Recordás otro momento en tu vida como empresario, como el que estamos viviendo?

-No. Y al no haber ningún tipo de respuesta, es una incertidumbre. Vos no sabés si lo que hacés hoy lo vas a cobrar alguna vez. Entonces, jamás, jamás hemos vivido una situación de este tipo.