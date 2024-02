Aseguran que el Gobierno adeuda transferencias de enero y febrero como parte del Compromiso Federal, pacto que está incluido en el Presupuesto 2023 prorrogado por el DNU publicado en diciembre de 2023.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, marcó que el gobierno de Javier Milei no envía los fondos comprometidos a las Cajas de Previsión Sociales de las provincias y de esta manera, no las financia y lleva una deuda de dos meses, lo que representa una situación preocupante para las provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios al Gobierno central.

De esta manera, se advirtió que los recortes y las medidas de ajuste de Milei también alcanzaron las cajas jubilatorias provinciales. En lo que va del año, todavía no recibieron los fondos mensuales que tienen que enviarse a los distritos que no transfirieron sus sistemas jubilatorios a Nación, lo que afecta a la Caja de Previsión Social de Formosa, que es una de las 13 que sostuvo su sistema jubilatorio.

En tal sentido, se marcó que consiste en los fondos que esas provincias tienen que recibir mensualmente como parte del Compromiso Federal que se rubricó en 1999, en el que el Gobierno acordó pagar a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

Aunque las sumas no estaban actualizadas desde hace tiempo, las anteriores administraciones cumplieron con el compromiso. Sin embargo, el gobierno de Milei adeuda lo correspondiente a enero y febrero. En tanto, Ibáñez expuso que el envío para la Caja Previsional de Formosa y el resto de los distritos forma parte del Presupuesto 2023, que se prorrogó a través de un decreto que firmó el Presidente.

También agregó que lo mismo ocurrió con los Fondos de Incentivo Docente y otros fondos vinculados al salario docente, cuyo pago asumió la provincia excepcionalmente en febrero.

Presupuesto 2023

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, también señaló que según se marca el artículo 92 de la ley 27.701, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene que transferir los fondos antes del 20 de cada mes «en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas».

Además, los anticipos mensuales variarán en base a las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino. Ibáñez expresó que «el último desembolso de dinero data del 20 de diciembre, el cual fue autorizado durante la gestión del ahora expresidente Alberto Fernández».

Por qué se transfieren los fondos a las cajas jubilatorias provinciales

Asimismo, el ministro indicó que cuando se definió la privatización del sistema jubilatorio en 1992, las provincias resignaron un 15% de sus recursos coparticipables para financiar el déficit de Anses y un año después 11 provincias aceptaron transferir los sistemas provinciales a Nación.

En contrapunto, hubo 13 provincias que no aceptaron la transferencia: Formosa, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Con el objetivo de poner en pie de igualdad a todos los distritos, Nación acordó en 1999 financiar el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a cambio de bajar el gasto público en sus jurisdicciones y la elaboración de un fondo anticíclico, financiado con recursos coparticipables. Esta normativa se complementó con convenios particulares entre las provincias y Anses.