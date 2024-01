Tres diputados de Tucumán decidieron este miércoles romper con el bloque de Unión por la Patria (UP) y crearon uno propio, bautizado Independencia, en la Cámara Baja. El nuevo bloque está compuesto por Agustín Fernández -el único legislador de UP que el martes a la noche no firmó el dictamen de rechazo a la ley ómnibus de Javier Milei, a pedido del gobernador de su provincia, Jaldo-, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla.

La decisión ya aparece plasmada en la página web de la Cámara de Diputados. En total, el grupo de diputados tucumanos que pertenecían a UP era de cinco hasta ahora. Solo Pablo Yedlin y Carlos Cisneros -ambos electos en octubre pasado- se mantuvieron dentro del principal bloque opositor peronista, mientras que los otros tres decidieron romper. Mientras Medina tiene mandato hasta 2025, los dos Fernández ocuparán su banca hasta 2027.

Los tres diputados tucumanos comunicaron este miércoles al titular de la cámara, Martín Menem, la composición del nuevo bloque y la distribución de funciones: Agustín Fernández será el presidente, Medina la secretaria parlamentaria y Fernández de Mansilla, la secretaria administrativa.

La ley ómnibus como parteaguas

Entrada la madrugada, el Plenario de Comisiones constituido en Diputados para dictaminar sobre la ley ómnibus que impulsa el Gobierno de Milei finalmente concluyó. Hubo un dictamen de mayoría con disidencias que fue firmado por 55 legisladores o, al menos eso fue lo que se informó ya que este miércoles a la tarde aún no se conoce oficialmente ese texto ni las firmas que lo acompañan. No obstante, el diputado tucumano de UP Yedlin confirmó en una entrevista con Radio 10 que su hasta ahora compañero de bloque Agustín Fernández fue el único que no se plegó al dictamen de rechazo de UP y, además, se sumó al dictamen de mayoría del oficialismo.

«Fue el pedido que recibió del gobernador de la provincia», Jaldo, aseguró Yedlin sobre el apoyo de Fernández. «Hay que entender las presiones a las que los gobernadores se han visto sujetos en los últimos tiempos», agregó, aunque aclaró que, para él, es un error apoyar la ley ómnibus que desregula sectores claves de la economía, abre el camino a la privatización, parcial o total, de todas las empresas públicas, excepto YPF; y otorga facultades extraordinarias al presidente Milei en áreas claves como economía y energética, es decir, que podrá legislar por decreto sin pasar por el