El gerente del IPAV explicó que los incrementos en el valor de las cuotas fueron «primero semestral, luego trimetrales y el último mes fue del 8%, que lleva a los valores actuales».

Desde el IPAV detallaron que el 67% de los adjudicatarios de viviendas sociales cumplen con el pago de las cuotas, a pesar de los aumentos. La presidenta y gerentes del organismo gestionan en Nación la reactivación de los planes de viviendas ya iniciados en la provincia.

El gerente general del IPAV, Wlalter Faccipieri, destacó el incremento de la recaudación entre los adjudicatarios de las viviendas sociales en la provincia. «El promedio de los últimos meses es de un 67% entre los que pagan la cuota al día, lo que marca un incremento porque estaba en un 40-50%», indicó el funcionario

«Se ha mejorado mucho la recaudación siendo que las cuotas se las está tratando de acompañar con la inflación, no con el costo de vida que es muchísimo más alto», aclaró FAccipieri y puntualizó que «el año pasado el aumento del costo de vida fue del 211% y nosotros ajustamos las cuotas un 78″, de acuerdo al índice de variación salarial del INDEC».

El gerente del IPAV explicó que los incrementos en el valor de las cuotas fueron «primero semestral, luego trimetrales y el último mes fue del 8%, que lleva a los valores actuales».

En ese marco, un adjudicatario que recibió la vivienda en diciembre de 2017, paga de cuota $10.200 con seguro de incendio incluido, que son $900, por lo que la cuota pura es de $9300. Quienes adjudicaron su casa entre el 1 de enero de 2018 y diciembre de 2022, pagan $19300 final, y los del período 2022-2023, $26900.

Sobre estos valores, Faccipieri aclaró que «estamos tratando de recomponerlos porque las viviendas salen muchos millones y con estos valores no estamos llegando ni a un 50% de lo sale un alquiler». Y agregó que «vamos a incentivar el recupero de cuotas porque es la única forma de contener el listado de personas que esperan una vivienda, que está cerca de las 20.000 familias».

Problemas

Respecto al porcentaje de adjudicatarios que no cumple con el pago de las cuotas, el gerente explicó que «el principal problema que tienen es que son familias en nivel de indigencia, con un único ingreso que es a través de los planes que les da el Estado. Es complicado que el mismo que le da asistencia es quien te tiene que cobrar la cuota. Nos preocupa la cantidad de familias que no pueden acceder a la vivienda y que tampoco pueden pagar alquileres inaccesibles, se hace un cuello de botella». Y reiteró que «aumentando la cuota, mejorando la recaudación podremos tratar de que cada vez más gente tenga una vivienda propia

Otr problema que el IPAV ha avanzado en su tratamiento son las viviendas que no son ocupadas o se ofrecen en alquiler sin estar pagadas por completo. «Mantenemos la política de intimación para regularizar las cuotas y para eliminar cualquier irregularidad. No puede ser que una vivienda social no este ocupada», manifestó Faccipíeri. Y detalló que el IPAV «construyó unas 50.000 viviendas en la provincia, de las cuales unas 20.000 están canceladas y el resto están en pago de cuotas. Por eso no todas las que se venden o alquilan están en irregularidad, pueden ya estar canceladas».