El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue consultado por la partida de Valentín Barco a Inglaterra, luego de rescindir su contrato, y el «10» fue contundente: «A mí me tocó ser futbolista, a mi me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que no. La decisión siempre es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, la familia que forma parte de la decisión, pero el que firma el papel es el jugador. Lo ha hecho Barco, para mí, está muy mal».

En ese mismo sentido, el máximo ídolo de la institución, dio una extensa entrevista para la señal deportiva ESPN y, como suele hacer, dejó frases resonantes para el mundo del fútbol. «Nosotros (a Barco) le quisimos renovar por cuatro años y el representante nos dijo por un año. Hicimos las cosas normal, pero pasaron cosas raras. Yo nunca vi un caso igual, de todo lo que se habló de Barco», remarcó Riquelme. Bajo la misma tónica, el «10» también criticó al Brighton inglés: «Lo que hace el otro club está muy mal también eh. Eso no se hace».

«LO QUE HA HECHO EL CHICO, PARA MI, ESTÁ MUY MAL…». Román se refirió a la salida de Valentín Barco de Boca.

Ya refiriéndose a la actualidad del primer equipo y el mercado de pases, Román se mostró entusiasmado y con grandes expectativas de cara al futuro: «Estoy feliz por el mercado de pases. Se fue Barco y ahora tenemos a Zenón, llegó Lema, el trabajo más duro era sostener el plantel que llegó a la final de la Libertadores.» En las ultimas horas, también, se especuló con la posible venta de Frank Fabra y se confirmó la incorporación de Lautaro Blanco, proveniente del Elche de España. «Es una buena oportunidad, Blanco tiene condiciones», resaltó el presidente del Club de la Rivera.

Como suele hacerlo, Riquelme también elogio a varios jugadores del club y se mostró particularmente feliz con la recuperación física de Luca Langoni. «Langoni, tras las lesiones, pasa a ser un refuerzo muy importante. Se lastimó mucho, no la pasó bien. (Aaron) Anselmino será jugador de Selección, va en camino a ser un grandísimo futbolista. (Cristian) Lema es un jugador grande, que nos ayudará mucho», remarcó Román.

El actual DT del club, Diego Martínez, también fue objeto de palabras elogiosas del exVillarreal: «Se lo ve bien, contento. Tiene mucha ilusión, muchas ganas. Es un técnico que lo ha hecho bien en varios clubes. Creemos que la forma que tiene de jugar, de presentar a sus equipos nos puede venir bien por los jugadores que tenemos. Esperemos que podamos ser protagonistas en todos los torneos que tenemos en esta temporada».