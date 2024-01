La decisión del presidente Javier Milei de no financiar más la obra pública nacional en los municipios, como parte del ajuste fiscal propuesto por La Libertad Avanza, genera preocupación entre los intendentes y las intendentas pampeanas, ya que a ello se suma el recorte de la coparticipación nacional y de las transferencias no automáticas que no afectan los recursos de la Casa de Gobierno.

Los jefes comunales se mostraron en alerta dado que muchas de las obras en sus localidades responden a necesidades importantes como la reconstrucción de rutas nacionales, viviendas y otras obras vinculadas al acceso al agua potable, cloacas y mejoramientos en escuelas públicas. Ahora dependen del gobierno provincial, que lleva adelante obras en todos los municipios, aunque también ve afectados sus recursos.

La preocupación llega de intendentes oficialistas y opositores, algunos de ellos consultados por LA ARENA. Incluso algunos de ellos hicieron campaña para Milei como advirtió en su momento un jefe comunal justicialista que “militaron contra la obra pública pero ahora la reclaman” en un claro disparo a jefes comunales de Juntos por el Cambio.

El gobernador Sergio Ziliotto en este escenario decidió en diciembre fortalecer recursos en los municipios y comisiones de fomento, con el envío y distribución de $2.531 millones que surgieron del juicio que La Pampa le ganó a la Nación por descuentos a la coparticipación y que fue acordado con el gobierno nacional anterior. Sin embargo, el mandatario planteó a los intendentes que accionen priorizando la demanda social, en este contexto de crisis.

LA PAMPA, AFUERA.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso (PJ), dijo que la situación “es más que preocupante” porque “es una historia que vivimos con Macri” cuando La Pampa “desapareció” del mapa nacional de inversiones.

“Sin la intervención del Estado nacional, donde las inversiones son millonarias, es imposible, y ya nos pasó en la era Macri donde desaparecimos del mapa de inversiones nacional y La Pampa quedó afuera. Esto implica que perdemos la posibilidad de mejorar y crecer y desarrollarnos como ciudad, pero también la oportunidad de mejorar la mano de obra”, manifestó.