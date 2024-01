El 2024 llega con nuevos aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos y le pondrán presión a la inflación, en medio del proyecto de desregulación económica que propone Javier Milei y su equipo económico.



La estrategia del Gobierno apunta a sincerar los precios relativos y lograr el déficit cero, a través de una reforma estructural del Estado y la liberalización de la economía.



El mayor impacto lo tendrá la actualización de las tarifas de transporte, pero también habrá incrementos en combustibles, prepagas y alquileres, entre otros.



Conocé uno por uno, todos los aumentos que llegan a partir de enero:



Transporte: colectivos, trenes y subtes más caros



Tras la reunión entre la Secretaría de Transporte y las cámaras que nuclean el transporte automotor de pasajeros del AMBA, se acordó una actualización tarifaria del 45,32%. Los nuevos valores debían regir a partir del 1° de enero, pero por una demora en la adecuación de las máquinas de la red SUBE, las tarifas serán actualizadas en los próximos días.



Así, el boleto de colectivo en el AMBA quedará sujeto a los siguientes valores:



El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) costará $76,92.

Tramo de 3 a 6 km: $85,69.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $92,28.

Viajes de 12 a 27 km: $98,89.

Más de 27 km: $105,45.

En el caso de los trenes, el nuevo cuadro tarifario oscilará entre $37 y $77, según el tramo y la línea, a partir del 15 de enero.



De esta manera, el boleto mínimo pasará a costar $37,38 en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte y $48,38 en las líneas San Martín, Sarmiento, Urquiza, Mitre y Tren de la Costa.



En ambos casos, se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social.



Además, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura anunció que restablecerá a partir del 15 de enero el mecanismo de actualización mensual de las tarifas del transporte público de pasajeros que había quedado congelado desde agosto del año pasado.



Para ello, el Ministerio de Infraestructura anunció que se utilizará un esquema cuya base de cálculo serán indicadores tales como la inflación y el precio de los combustibles.



A su vez, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el aumento de la tarifa del subte. La suba será de 56% y se dividirá en dos tramos a partir de enero de 2024. La modificación del cuadro tarifario fue aprobada en una audiencia pública.



De esta forma, el valor del boleto actual del subterráneo, que es de $80, pasará a $110 en enero y a $125 en la segunda etapa del incremento. Por su parte, el premetro saldrá $38,50 en el primer mes del año y luego costará $43,75.



Taxis

Por otra parte, la tarifa de los taxis porteños volverá a sufrir un incremento del 19,9% en el valor de su ficha durante el primer mes del año. El último aumento se había aplicado en noviembre, con un alza de 25%.



Así, el valor de la ficha actual en el horario diurno, que es de $ 54,80, pasará a $ 65,70, mientras que la bajada de bandera -equivalente a diez fichas- costará $ 657. Mientras que, por la noche, los costos serán de $78,84 y $788,40 respectivamente.



El gobierno porteño espera, a su vez, por una audiencia para el próximo 15 de enero en la que tratará la suba del 50%.



Las autoridades de la Ciudad propusieron que el aumento se dé en dos segmentos: el primero en enero como está previsto, mientras que el segundo se aplicaría en marzo y sería del 30%.



Combustibles

El precio del combustible aumentó un 27% este miércoles 3 de enero. Se trata de la primera suba del 2024 y llegó semanas más tarde del fuerte sacudón en el precio de las naftas experimentado en diciembre pasado.



De esta manera, la estatal YPF llevó el litro de nafta súper a $716 en el AMBA, casi el doble de lo que costaba antes de la asunción de Javier Milei.



Prepagas

Luego del megadecreto emitido por el Presidente en el que eliminó el congelamiento de precios, las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados que las cuotas tendrán un aumento estimado del 40% promedio en enero, que se aplicará sobre el valor de diciembre de 2023.



De acuerdo con el DNU, el Gobierno ya no tendrá que autorizar los aumentos y las empresas no tendrán tope de ajuste.



En ese contexto, Claudio Belocopitt, dueño de la empresa Swiss Medical, advirtió que también habrá incrementos en febrero y marzo a fin de “recomponer márgenes de rentabilidad”.



Según pudo saber Noticias Argentinas, las principales entidades del mercado de la salud privada debaten por estas horas cuál será el aumento a aplicar en las próximas cuotas, aún a sabiendas de un posible éxodo masivo de afiliados.



Asimismo, las compañías están evaluando la implementación de planes “low cost” para paliar la pérdida de clientes.



Alquileres

Más allá de que el DNU derogó la Ley de Alquileres, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se aplicarán hasta el momento de su finalización.



En ese sentido, aquellos que alquilaron bajo la ley tendrán que afrontar subas cercanas al 137,50% anual en los valores a pagar. De esta manera, enero anota otro récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.



Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023, previo a la sanción de la nueva ley de alquileres con ajustes semestrales a través del índice Casa Propia.



Expensas

Los aumentos en el primer mes del año también se verán reflejados en las expensas. La suba responde al último tramo del aumento para los encargados de edificios.



En septiembre, los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) acordaron con las cámaras del sector un aumento salarial del 44%, dividido en cuatro meses. A eso, se suma el pago del bono de $80.000 también dividido en cuatro cuotas.



Con lo cual, en enero percibirán el último aumento del 11% y la última cuota de la suma fija de $20.000.



Trabajadores de casas particulares

Los trabajadores que realizan tareas domésticas en casas particulares cobrarán este mes el último tramo de aumento acordado en la paritaria de diciembre. Las negociaciones comenzaron el año pasado y se estipuló un incremento del 12% para octubre y noviembre y, por último, un 10% para diciembre, que se vio reflejado en los pagos de salarios de los primeros días enero de 2024.



El incremento también afecta a los aportes y las contribuciones patronales que se deben abonar.



VTV en CABA

En lo que refiere a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la actualización de valores ronda el 104%, a concretarse en dos tramos.



El primero ya fue aplicado a fines de 2023, en tanto que el segundo tendrá vigencia durante el primer trimestre de 2024 y elevará el costo del trámite a $19.102,58 para los autos radicados en CABA.



La verificación de motos también aumenta: en diciembre costaba $5.057,40 y a partir de enero, el nuevo valor asciende a $5.700,49, con vigencia durante los primeros tres meses de 2024.



Estacionamiento medido en CABA

A partir del 1° de enero, se aplicó un 118% de ajuste en la tarifa simple de estacionamiento medido en la Ciudad.



De esta manera, el valor de la hora para estacionar en la zona tarifada pasó de $ 81 a $ 176. Si bien es de las subas más altas, el valor queda por detrás de la inflación en el mismo período, la cual está cerca de 20 puntos por arriba.



El pago se realiza a través de la app Blinkay y se aplica en los barrios con mayor concentración de actividades: San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta.



Peajes

Desde el 1° de enero rige un nuevo cuadro tarifario para los peajes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que contempla un aumento del 49%.



En el caso de las autopistas 25 de Mayo y la Perito Moreno el peaje pasó de $ 431 a $ 642 en horas no pico, mientras que en las horas pico se deberá pagar $ 910,43.



En tanto, en la autopista Illia se paga $ 267,65 en hora no pico y $ 378,50 en hora pico.



Por su parte, en la Autopista Perito Moreno, el valor para los autos es de $910 y para motos de $428 en el horario de mayor afluencia de tránsito.



Aquellas autopistas gratuitas como Dellepiane (desde General Paz hasta Lacarra en ambos sentidos), Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora, seguirán sin costo de peaje.



Internet y cable

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, llevarán a cabo el primer ajuste de tarifas del 2024 con un incremento que puede ser superior al 14%, según el servicio y la operadora.



Gas y electricidad

El 8 de enero está convocada la audiencia pública para tratar el precio del gas. Lo mismo pasará con las tarifas de la electricidad: a través de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se oficializó el llamado a una audiencia pública para el viernes 26 de enero.



Se estima que el aumento de las tarifas de gas y electricidad que será aplicado entre febrero y marzo llevará a que las familias gasten en promedio unos $50.000 por mes en ambos servicios. Esto está relacionado con la quita de subsidios para los hogares de Nivel 1, categorizados en la segmentación como «ingresos altos», y Nivel 3 («ingresos medios»), así como las subas en el Valor Agregado de la Distribución (VAD).