Abogados constitucionalistas de diversas tendencias coincidieron en criticar, por diferentes motivos, distintos aspectos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

Roberto Gargarella, Eduardo Barcesat, Andrés Gil Domínguez, Félix Lonigro y Gustavo Ferreyra fueron algunos de los especialistas que se pronunciaron este jueves sobre la medida dada a conocer anoche en cadena nacional por el jefe de Estado

y publicada en el Boletín Oficial.

«Al final era cierto: gobernando de este modo, está en peligro la democracia: hago lo que se me ocurre, porque sí, y del modo en que tenga ganas. Las instituciones no nacieron para ser ignoradas: ajustarse a la ley, aunque no te guste, aunque te cueste», expresó Gargarella a través de la red social X (antes Twitter).

Gustavo Ferreyra

Por su parte, Gustavo Ferreyra dijo en diálogo con la radio AM750 que «el DNU de Milei es abiertamente inconstitucional porque se atribuye la suma del poder público» y analizó que «no es técnicamente un golpe de Estado pero sí es un atentado contra el orden institucional y democrático porque está usando un método democrático para llevarlo a cabo, por lo cual el debate es si ese método suicida la democracia».

«A través del método democrático se está intentando enterrar la democracia constitucional inaugurada por (el expresidente Raúl) Alfonsín en 1983 y eso es muy grave», planteó Ferreyra, quien entendió que el DNU 70/2023 es «un misil contra la democracia».

Eduardo Barcesat

En tanto, Eduardo Barcesat sostuvo que, con esta norma, se asiste a «un golpe de Estado inconstitucional de un poder con apetito tiránico» y consideró que la situación «requiere una inmediata respuesta del Congreso, que se autoconvoque en Asamblea Legislativa para declarar la nulidad absoluta«.

«No puede haber vacilaciones ni dilaciones en esto, requiere una inmediata respuesta institucional para que la voluntad popular se respete», dijo el jurista en declaraciones formuladas a la radio FM Folklórica.

En ese sentido, subrayó que «el Poder Legislativo el que mejor expresa el mapa político y el federalismo», con lo cual llamó a «pasar de las declaraciones al acto institucional».