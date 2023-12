La mayor cantidad de milímetros se midió en Quetrequén: 75.

La Dirección de Comunicaciones dio a conocer los registros de lluvias ocurridos desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de este sábado en diferentes localidades de la provincia.

En Monte Nievas cayeron 8 milímetros, en Rucanelo7, Eduardo Castex9, Conhelo6, L. Toro6, Telén5, Loventuel9, C. Quemado3, Victorica7, P. C. El Durazno1, P. C. Victorica6, Toay 1, Santa Rosa0,5, Doblas2, Chamaico50, P. Huinca28, Rancul47, La Maruja15, Quetrequén75, Foster17, Parera50, P. C. Ing. Foster17, Caleufu18, El Tala55, Maisonave63, Alta Italia23, Realicó 68, Embajador Martini22, A. V. Praet27, Ingeniero Luiggi38, Falucho40, P. C. Realicó 61, Ojeda20, Hilario LagosCeballos11, B. Larroudé 3, P. C. F. Pampa3, Intendente Alvear10, Arata20Trenel, Trebolares2, P. C. Trebolares2, Agustoni15, Dorila14, Quemú Quemu1, General Acha5, Quehué 3, Gral. San Martin2, Bernasconi3, La Adela3P. C., La Adela14 y Limay Mahuida16.