El diputado nacional y jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, admitió que sólo leyó un pequeño fragmento del proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso y quedó mal parado en una entrevista radial.

En diálogo con Radio con Vos FM 89.9, el periodista Ernesto Tenembaum le iba a preguntar sobre un punto del proyecto que envió Milei al Palacio Legislativo llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», pero fue interrumpido por Zago, quien reconoció que apenas leyó una escasa parte del proyecto: «Lo leíste todo? Porque arranqué con el 10% nada más, eh».

En tal sentido, el periodista le consultó sobre un fragmento del proyecto. «Para hacer una manifestación hay que pedir permiso, después cuando se define qué es una manifestación se define como una reunión de tres o más personas. Si alguien lo hizo adrede está implantando un estado de sitio y si lo hizo sin querer no entiende lo que está escribiendo. Quiero entender ese punto en particular», expresó.

Luego, Zago expuso que no leyó esa parte de la Ley Ómnibus: «Ese punto en particular no lo leí. Debe estar en el boceto también de la ley antipiquetes, que no se puede cortar la calle ni obstruir la vía pública. Supongo que vamos a trabajar en eso, no creo que el objetivo sea más que tres personas tengan que pedir permiso».

En tanto, durante el final de la entrevista, el diputado marcó que próximamente tendrá un mejor conocimiento de lo que presentó el Gobierno en el Congreso: «La semana que viene ya vamos a estar más al tanto, punto por punto, y me va a encantar hablar con vos, no tengo ningún tipo de inconveniente».