Ayer, en horas de la mañana, se iniciaron en la Comisaría local Actuaciones Judiciales de oficio a raíz publicación en red social Facebook de usuario “Amigos de Los Animales Eduardo Castex” poniendo en conocimiento sobre el hurto de una caja de donacionaciones de un local comercial de esta localidad. En virtud de no haberse denunciado el ilícito oportunamente en sede policial, se procede a contactar a personal de dicha entidad recibiendo testimonio formal a través del cual quien declarará indicó que el pasado Miércoles uno de los integrantes de la asociación habría ido al local comercial rubro Heladeria con la finalidad de buscar la recaudación de la caja de donativos manifestándole las empleadas de dicho comercio que ya la había retirado una persona hace dos semanas aproximadamente aduciendo que la agrupación se habia disuelto y por eso se llevaba la caja. La representante no dio carácter formal de denuncia a su testimonio. No obstante, se le dio conocimeinto al M.P.F local y se realizan averiguaciones en torno al hecho.