La maniobra de defraudación millonaria contra el INTA Anguil que dio a conocer este diario en su edición de ayer permitió conocer más detalles sobre el manejo interno de ese organismo oficial, como por ejemplo que los fondos que se generan con el trabajo de la entidad estatal están bajo la órbita de Intea, una empresa “de capitales mixtos” que se encarga de la administración y recaudación de lo producido.

En tanto, desde el INTA Anguil y desde el Centro Regional La Pampa – San Luis del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria no hubo respuestas a las requisitorias de este diario para que se expresen respecto a la denuncia de defraudación.

LA ARENA publicó el miércoles que la Unidad de Auditoría de Buenos Aires investiga una presunta defraudación contra el INTA Anguil por una cifra millonaria. Buscan determinar si personas vinculadas al organismo vendían hacienda para beneficio propio a un frigorífico y a carnicerías.

Según las sospechas, aportadas por fuentes calificadas, unas tres personas vinculadas a la Estación Experimental Agropecuaria Anguil estaban vendiendo novillos terminados para beneficio propio.

Las fuentes explicaron que la sede del INTA Anguil produce novillos que una vez terminados van a una jaula que, hoy, tiene un valor aproximado de 10 millones de pesos (serían unos 14 mil kilos de carne). De acuerdo a la versión a la que accedió este diario, las ventas se realizaban a un frigorífico de nuestra provincia y a una cadena de carnicerías.

Una persona sospechada del ilícito fue separada del cargo y habría devuelto el dinero de una última venta, detectada en diciembre del año pasado a través de una boleta. “El problema es que esa persona estuvo diez años trabajando sola, sin supervisión, y para atrás no se investiga nada. ¿Cuánto pudo de dinero haber hecho en todo ese tiempo? Ahora designaron a un supervisor, pero para atrás no se investiga, todo queda como está. Como si no hubiese pasado nada y es lamentable porque hay muchos involucrados”, lamentó alguien que conoce de cerca del funcionamiento interno del INTA. En la investigación, además, no se descarta que haya un “negocio” similar en torno al centeno.

Silencio

Luego de publicada la nota periodística, desde este diario se envió un mensaje de audio a Daniel Funaro, director del INTA Anguil, para consultarle sobre la situación, pero aunque escuchó dicho audio no hubo respuesta. También se intentó una comunicación con Jorge Reynals (a través de su secretaria), que es el director del Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA, pero tampoco respondió.

En tanto, la revelación sobre el manejo con los novillos y una posible maniobra defraudatoria permitió conocer más detalles del funcionamiento interno del INTA, que es administrado por Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias Sociedad Anónima (Intea SA).

Se trata de una firma creada en 1996 por el INTA para poder recaudar los ingresos generados por la venta de productos y tecnologías generados y producidos por los investigadores del organismo público y administrar además los convenios de cooperación firmados con empresas del sector privado.

“Intea se presenta en sociedad como ‘una empresa de capitales mixtos’, pero eso no es cierto porque el 100 % de las acciones pertenecen a INTA. La ‘mixtura’ se la aporta el hecho de que en su directorio aparecen representantes de las entidades privadas del sector agropecuario. Su actual presidente es el agrónomo Sergio Melgarejo, que viene de ser presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, pero el anterior provenía de las filas de la Sociedad Rural Argentina”, según publicó el sitio especializado bichosdecampo.com

“Canales eficientes”

“La misión principal de Intea es ser un canal para la comercialización de tecnologías que involucren prioritariamente al INTA. Sobre esa base, actualmente la sociedad comercializa productos y servicios vinculados a la producción agroalimentaria, a través de sus puntos de venta y comercialización, distribuidos en nueve provincias”, define el presupuesto aprobado por el ministerio de Economía nacional para 2023, según la nota publicada por bichosdecampo.com en enero de este año.

En ese sentido, se explica que “las metas financieras de la empresa no apuntan a maximizar ganancias, sino a transformarse en una herramienta para que el INTA, encuentre canales eficientes de comercialización de diferentes tipos de productos y servicios, tanto dentro del país como en el exterior”. De todos modos, para 2023 se espera una rentabilidad positiva para esa empresa mixta, con 83 millones de pesos de ahorro luego del pago de impuestos.

“Todos los resultados se reinvierten en actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, producción y servicios vinculados a INTA”, aclara el presupuesto de este sociedad anónima, que previó para este año gastos operativos por 522 millones de pesos y pagos de remuneraciones por otros 183 millones. En total trabajan allí 50 personas, 48 en planta permanente y dos en planta temporaria.

Ganancias e inversión

“Respecto del origen de sus recursos, en su página web Intea explica que los recursos los obtiene no solo de la venta de algunos productos de los tantos generados por el INTA (como las semillas de eucaliptus) sino también que brinda servicios de gestión financiera y contable (por ejemplo, cita el curioso contrato con la Armada Nacional); la gestión de regalías (a partir de un Convenio firmado en 2012, Intea se encarga de la administración de regalías correspondientes a Convenios de Vinculación Tecnológica del INTA); y el comercio electrónico (con dos proyectos emblemáticos del INTA, como son Somos Fibra y Alma Rural)”, reseña el sitio web.

“‘Se está desarrollando otra fuente de retornos de la empresa a través de la prestación de servicios de logística para la producción agropecuaria’, define otro tramo del presupuesto de este desconocida empresa del Estado que ofrece ganancias, aunque quizás luzcan magras frente a la cantidad de recursos invertidos por el propio sector público en la generación de tecnologías agropecuarias”, finaliza la nota periodística.

“Una ganancia magra”

En la nota de bichosdecampo.com se resalta que en el Boletín Oficial se publicó en la última semana de enero de este año una resolución firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que aprueba el presupuesto para 2023 de una empresa perteneciente al Estado, que depende del ex Ministerio de Agricultura, y que generaría ventas por unos 900 millones de pesos y hasta ganaría 132 millones de pesos al final del año, “en un extraño ejemplo de superávit”.

“La gran pregunta es si el presupuesto aprobado por Massa se compadece con todas las innovaciones generadas a partir del trabajo de los técnicos del INTA. Para este año, ese presupuesto estimó una suma de 875.958.500 pesos en ingresos de operación, y gastos por 743.933.458 pesos para Intea, con lo cual el Resultado Operativo estimado sería de 132.025.042 pesos”, se indicó.

“Eso es bastante menos de 1 millón de dólares al tipo de cambio oficial (de ese momento). Parece una ganancia magra para tantos años de desarrollos agropecuarios y tanto dinero invertido por el INTA. De todos modos, una buena parte de los productos producidos por ese instituto son comercializados también por las asociaciones cooperadoras de las diferentes estaciones experimentales”, se agregó. Vale destacar que la cooperadora del INTA Anguil hace varios años que dejó de funcionar, según destacaron fuentes cercanas al organismo.

“No ves la plata que se mueve”

El Intea resulta fundamental para gran parte del funcionamiento del INTA Anguil porque provee todo lo que tiene que ver tanto con la logística como con los fondos para distintas cuestiones. Sin embargo, desde fuentes que conocen el manejo interno alegan que “antes era más transparente”.

“Es cierto que en la época de la cooperadora del INTA hubo problemas, pero era más transparente porque era gente de acá, que vos conocías y podías ver. Ahora todo va para Buenos Aires y no ves nada de la plata que están moviendo”, aseguraron.

La Arena