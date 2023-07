El Consejo Provincial del Partido Justicialista de La Pampa se reunió este lunes por la tarde, esta vez con la mira puesta en la campaña electoral, puntualmente en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

El encuentro -que duró menos de una hora- se realizó desde las 17:00 horas en la sede del partido ubicado sobre la calle Irigoyen y fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto. Estuvieron presentes los representantes de todas las distintas líneas interna y hubo un respaldo explícito a la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Los participantes coincidieron en evaluar que «la elección nacional va a dejar en un segundo plano la elección de los cargos locales, porque se pone en juego la presidencia que tiene mucha más significación en la ciudadanía que una diputación nacional».

La reunión también tuvo como objetivo el empezar a definir cómo se coordinan acciones entre los comités de campaña nacional y provincial, detrás de la candidatura del candidato presidencial Unión de por La Patria, Sergio Masa.

«No podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que le pasó a Carlos Verna con Macri», alertó Sergio Ziliotto al encabezar la reunión mensual del Partido Justicialista. Y recordó que «las y los pampeanos sufrieron, entre 2015 y 2019, un gobierno nacional centralista y de derecha, que nos negó viviendas, nos negó todas las obras de infraestructura social y productiva y nos relegó sin ningún tipo de miramientos». Ziliotto, como presidente del PJ pampeano, abundó en detalles sobre las «consecuencias nefastas» que tuvo para la provincia el haber tenido que «soportar la gestión presidencia de Mauricio Macri». A modo de ejemplo, recordó que «las y los pampeanos fuimos sometidos por un gobierno centralista y de derecha que construyó 63 viviendas en toda la provincia en cuatro años; dejó las rutas inundadas intransitables; prometió cuatro Centros de Desarrollo Infantil y no los hizo y hundió a la economía. No podemos permitir que eso vuelva a pasar. No podemos permitir que nos pase lo mismo que le pasó a Carlos Verna cuando fue gobernador con Macri como presidente, porque en definitiva los que más padecieron fueron las y los pampeanos», reafirmó.

En cuanto a los tiempos electorales, el mandatario pampeano detalló que la PASO del mes de agosto «será solo una gran encuesta en la que la oposición definirá su candidato, porque el objetivo central será octubre y noviembre, que es cuando se va a definir el futuro del país y de La Pampa».

Asistentes

Uno de los primeros en llegar a la reunión fue el ultravernista Juan Barrionuevo, intendente de La Adela y diputado provincial electo. Apenas poco más atrás arribaron, todos juntos, arribó el resto de los seguidores más fieles del exgobernador y jefe de la Plural: la vicegobernadora electa, Alicia Mayoral, el legislador nacional y diputado provincial electo, Hernán Pérez Araujo, la intendente de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín, y la diputada provincial Silvia Larreta.

Luego hizo lo propio el exministro de Gobierno y actual senador nacional, Pablo Daniel Bensusán, y la actual secretaria Administrativa del Senado y diputada provincial electa, la ultrak Luchy Alonso, junto al intendente de Telén Saúl Echeveste.

Un poco después llegó el actual ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional de «Consenso Peronista», Ariel Rauschenberger.

Casi al mismo tiempo ingresó a la sede partidaria el gobernador Sergio Ziliotto, mientras Rauschenberger era abordado por los periodistas de los distintos medios de comunicación. Acto seguido llegó el intendente santarroseño, Luciano di Nápoli, acompañado de su pareja y secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Rosa, Carmina Besga.

Luego lo hicieron el resto de los representantes de las diferentes líneas internas del PJ pampeano, como el referente de Identidad Peronista, Jorge Lezcano, y el del NEP, Roberto Robledo.