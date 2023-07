El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que le dieron “un asco terrible” las declaraciones de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich poniendo en duda la cifra de desaparecidos en la dictadura y le reprochó que “ella era compañera de quienes estamos homenajeando”.

“Cuando escuchamos que pone en duda el número de detenidos desaparecidos nos da un asco terrible”, afirmó Pietragalla. Además, advirtió que esos comentarios “nos ofrecen una visión de lo peligrosa que puede ser esa mujer, que carga la culpa de integrar un proyecto nacional y popular que defendía los intereses de la mayoría, y ahora debe demostrarle al poder real que ahora es parte de él”. También afirmó que “los discursos negacionistas son lo más peligroso que nos puede pasar”.

En una reciente entrevista Bullrich dijo: “a mí me parece que no puede decirse que quien sostiene que no son 30 mil (los desaparecidos) debe ser considerado un traidor a la patria”.

Mientras tanto, la ministra Olmos celebró poder compartir un acto que “repara la memoria de quienes dieron su vida por un ideal y un compromiso social” y afirmó que si bien “ha cambiado el contexto, la esencia de la lucha sigue siendo la misma”.

Acto de reparación

Compartieron el escenario con los funcionarios el secretario general de UF, Sergio Sasia; el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Adrián Contreras, y la integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, Silvina Atencio, quien recordó que cuando recibió el legajo de su padre, Raúl Atencio, desaparecido del Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento en 1976, “por primera vez vi su letra y notas donde avisaba sobre las reiteradas faltas injustificadas”, porque luego de secuestrado no daban con su paradero. Incluso se refirió a una nota de su abuelo pidiendo “que le mantuvieran el puesto de trabajo” para cuando pudiera volver a trabajar porque “no entraba en la cabeza de nadie que los secuestrados casa por casa nunca volverían a aparecer”. Atencio agregó que la Comisión que integra se dedica a rastrear los legajos de desaparecidos para reemplazar la “baja por cesantía o por faltas reiteradas” por la condición de “víctima del terrorismo de Estado”, y aclaró que se dispusieron reparaciones en legajos laborales de desaparecidos “también en las empresas privadas”.