El joven que fue noticia en las últimas horas por agredir brutalmente a un árbitro y pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí fue hallado muerto. Identificado como Williams Alexander Tapón habría tomado la decisión de suicidarse luego de la viralización de las imágenes del feroz ataque a Ariel Paniagua. Su cuerpo fue encontrado a última hora de la noche de este lunes en las vías del tren, a la altura de General Paz y Heredia. Según precisaron fuentes policiales, el joven de 24 años se habría efectuado un disparo con arma de fuego en la cabeza.

Tapón había sido imputado este lunes bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” por el incidente con el referí, quien en su declaración testimonial contó los detalles del hecho y denunció al joven de 24 años.

Los familiares del joven confirmaron la noticia y denunciaron presiones del árbitro antes de que se hiciera público el hecho. “Mañana (por este martes) vamos a velarlo, pero después vamos a contar nuestra verdad en todos los medios de comunicación”, indicó Marisol, prima de Alexander, pocos minutos después de enterarse de la muerte. En un breve diálogo los familiares expresaron su dolor y mostraron su bronca contra el árbitro Ariel Paniagua y la denuncia que hizo en la Justicia.

El hecho

El hecho trascendió este lunes luego de la viralización de imágenes tomadas con un teléfono celular en las que se ve que luego de una brutal agresión de dos jugadores, el árbitro Ariel Paniagua, quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca que lo dejó desmayado. Fue trasladado hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta.

En primera instancia se ve en el video que uno de ellos (del equipo La Cortada FC) reacciona luego de que el referí le mostrase la tarjeta amarilla y le da un empujón, lo que generó la lógica expulsión. No conforme con el fallo, el jugador lanzó un insulto y un compañero suyo corrió directamente a golpear al juez. El jugador que llevaba el dorsal número 10 era Williams Alexander Tapón quien le pegó dos trompadas al rostro del árbitro, aprovechando que estaba anotando la expulsión y, una vez que cayó al piso, indefenso, le aplicó una potente patada a la cabeza que le terminó provocando el desvanecimiento. Inmediatamente, los compañeros de equipo y rivales se acercaron a la escena para calmar los ánimos, mientras otros asistían al referí.

“Gracias a Dios estoy en casa, recuperándome de a poco. Me pudo haber matado, hoy mi familia me podría estar velando”, manifestó este lunes por la tarde Paniagua. “Este muchacho no lo pensó, no le salió un ‘disculpame, me equivoqué’. Sólo me dijo ‘lo hice por calentura’”, reclamó el juez.

“Yo le pedí disculpas, me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era todo distinto”, fue la excusa del agresor que luego se terminó quitando la vida.

La causa se tramita en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto.

El violento suceso ocurrió en un complejo deportivo con canchas de césped sintético llamado “Estación 98″, en el partido de Avellaneda. Allí se realizan torneos de fútbol amateur y se alquila el espacio, por lo que deslindaron las responsabilidades del hecho en la oganización. “Repudiamos todo hecho de violencia. El sábado, cuando sucedieron las lamentables y repudiables agresiones al árbitro, el personal de salud del Complejo le brindó rápida asistencia y nuestro servicio de emergencias lo trasladó al hospital donde, luego de los cuidados requeridos, afortunadamente fue dado de alta”, reza el comunicado compartido por el lugar en sus redes sociales. “Además, hicimos una presentación en la comisaría de la zona para exponer lo sucedido y colaborar en lo que sea necesario. Si bien la organización del torneo es externa al complejo, y no tenemos injerencia en la admisión de los equipos ni en la contratación del personal, estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos. Quienes hacemos Estación 98 somos parte de una sociedad que se cuestiona y trabaja día a día en nuevas formas de relacionarse, con el convencimiento de que el compañerismo y la camaradería son el motor del deporte, libres de violencia”, concluyó el comunicado.