Una nueva agresión por parte de un grupo de menores se registró en las últimas horas en la zona de los barrios nuevos de Santa Rosa. En este oportunidad, entre cinco habrían golpeado a otro para robarle, pero la asistencia de vecinos permitió que cese la agresión.

Todo habría ocurrido en la madrugada de este domingo, según lo que relató un vecino a través de sus redes sociales. «Nadie me lo contó, fuimos dos autos los que paramos para asistir al chico», relató en una publicación a la que accedió este diario.

La situación vuelve a poner sobre al mesa una problemática que ya había sido planteada por otros vecinos y vecinas de la zona. El caso más grave fue el asesinato de Esteban Villegas, cuyo crimen se cometió hace poco más de tres meses en el barrio ARA San Juan.

Justamente tras ese episodio, habitantes del barrio se contactaron con LA ARENA para advertir que los sospechosos, todos menores de edad, estaban libres y continuaban con las agresiones. «Es vivir con miedo», llegaron a decir.

Ahora, a través de las redes sociales, se dio a conocer un nuevo caso de violencia entre menores en esa zona de la ciudad. «Adónde están los padres de esos chicos que andan arrebatando a piñas a los chicos que vienen por la Gaich para robarle», afirmó un vecino.

«Tenemos que andar de intermediarios para que lleguen sanos a su casa», continuó y reveló que tuvieron que «subir a un auto» a un joven para que logre llegar a su casa. «Eran cinco contra uno, la boca sangrando y asustado. Si no estábamos nosotros, era otro pibe para llorar», advirtió.

Las autoridades policiales consultadas por este diario afirmaron que no poseen «novedades de una pelea de menores» durante el fin de semana. De todas maneras, el mismo vecino señaló: «Nadie me lo contó. Fuimos dos autos los que paramos para asistir al chico». A su vez, insistió en que tenía «la boca rota» y el resto «eran como cinco, que cuando dimos la vuelta a la manzana salieron corriendo. Así no tienen futuro nuestros pibes».

