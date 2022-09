Hace unas semanas que la sociedad siente que se perdió la cordura en la conducción municipal, avalada por el legislativo, o por lo menos públicamente.

Todo empezó con el pedido de informe que acompaño con total cordura el Vice intendente, pero que luego más allá de no tener respuesta decidió seguirla igualmente. Aunque los números fueron grotescos de acuerdo al contexto que como sociedad estamos viviendo, las prioridades han ido cambiando.

Sin plata para maquinarias, pero si para globos amarillistas, con esto se avanzó patoteramente la dicha aprobación, patoteramente, porque fue el edil Brignardello quien se encargó de demostar que nada importa porque los gastos se aprueban solos, casi como decir que «robamos pero nadie nos vio».

Como si fuera poco, desde la bancada del FreJuPa se solicitó que se presentarán los gastos que desde diciembre 2021 no se habían demostrado y para confundir a la sociedad salen a decir que nadie revisó y que se aprobaron solos, grave error; porque lo que se autoaprobó fueron los balances 2021, los cuales se presentaron hace 90 días, o sea un grado de impunidad nunca antes visto.

Por supuesto que se ve un relajamiento total del cuerpo deliberativo y de todos los bloques, donde algunos más que ediles parecen becados para seguir en sus actividades privadas.

Para desentonar y poner molesta a la sociedad, la Intendenta Mónica dicta la Resolución 455/2022 donde se le ocurre declarar asueto por el aniversario del pueblo y pedirle a los comercios adherirse, como si el sector comercial estuviera pasando por momentos fáciles, cada día es clave en las ventas.

Pero para que no solo pongan el hombro los comerciantes en este show desesperado por querer figurar, junto a su equipo diseñan un puente; y no solo eso, después de la disputa en el recinto deliberativo queda en evidencia que la obra se ejecutó sin estar aprobado el presupuesto, algo que es totalmente ilegal, pero ya como la inmoralidad, lo legal no importa, entramos en el terreno de cuanta plata sale mantenerse en este show; bueno no se sabe, porque hace meses que no se rinde un gasto aunque esto estuviera estimado en $6.000.000,00 de pesos; si usted leyó bien.

Fue la misma intendenta con sus funcionarios quienes tuvieron que salir a decorar la plaza porque ya no tendrían la autoridad frente a los empleados para que realicen los trabajos operativos.

En este show populista dirían de su entorno; una de las concejalas sale a hacer campaña y sube fotos en sus redes en la camioneta de la municipalidad. ¿Acaso es un programa municipal aprobado en el presupuesto el reparto de bicicletas? Pareciera que el problema fuera de soberbia, altanería y prepotencia no solo en el ámbito del cumplimiento de la beca del legislativo y ejecutivo sino también en el ámbito donde se desarrollan las actividades educativas que tienen grandes problemas con sus alumnos.

Por favor, una cachetada de realidad.