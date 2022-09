El establecimiento del obrador de la empresa BTU SA, en el marco de la construcción de gasoducto Néstor Kirchner, sufrió un atraso luego de que los tres ediles opositores reclamaran informes sobre datos de seguridad ambiental, en especial sobre el acuífero. Aducen que las tareas, en particular el uso de combustibles y la presencia de gran cantidad de obreros, pueden contaminar el acuífero, «el único de donde Macachín puede proveerse agua potable».

El secretario fue contundente al explicar las razones por las cuales el acuífero no se verá afectado. «Se trató en audiencia pública, es una instalación transitoria, no tiene agua incorporada al proceso productivo, solamente es para consumo humano o para limpieza de instalaciones y no tiene vertido de efluentes contaminantes», enumeró. Además, tanto el servicio de agua potable como las cloacas van a ser abastecidas por la localidad.

«Esto fue tratado en la audiencia pública que se hizo precisamente en Macachín, donde participó la directora de Investigación Hídrica, Pamela Pratts, por parte de la Secretaría», afirmó Lastiri en diálogo con LA ARENA. En esa línea, explicó que «los aspectos centrales en los que la Secretaría tiene incumbencia encomendada por el Código de Agua de la provincia es la preservación y el cuidado del agua y los acuíferos, sobre todo los llamados estratégicos que son aquellos que tienen la calidad y la disponibilidad apta para uso humano».

Uno de los primeros aspectos a analizar ante un emprendimiento de estas características es si la extracción de agua es «compatible» con la capacidad del acuífero. «En este caso no hay extracción de agua, porque no tienen incorporado el agua al proceso industrial o productivo del obrador», remarcó. A su vez, indicó que es simplemente «un lugar donde se va a juntar gente a trabajar y va a tener agua para consumo humano», la cual va a ser abastecida por la cooperativa local.

Sin vertidos

El funcionario indicó que otro aspecto al que siempre prestan atención es el «vertido de efluentes contaminantes», como el caso de los combustibles. En ese caso, indicó que se debe garantizar que ese material no llegue al acuífero, y una de las maneras es «poner un impermeabilizante en un espacio» como ocurre en aquellos donde funcionan estaciones de servicio.

Sin embargo, señaló que «en este caso no los hay porque el agua no está incorporada al proceso industrial. Lo único que va a haber es algo de carga cloacal del personal que trabaje ahí. Esa descarga, primero que no es significativa, la van a vertir al servicio de cloaca de la localidad».

– ¿Entonces no habría ningún riesgo sobre el acuífero?

– Nada. Lo único que hay que hacer es una protección de los desechos industriales como por ejemplo las latas de aceites, como todos los elementos de un estación de servicio y disponerlo en un lugar adecuado para eso como lo tiene Macachín.

Falta de información

«Me parece que les falta información, si es que no la tienen nosotros se la dimos», opinó y agregó: «Se la dio el secretario municipal de Medio Ambiente, Lucio Holman, con quien trabajamos permanentemente en el cuidado del acuífero en las unidades de gestión del acuífero del Valle Argentino. Por lo tanto, está monitoreado todo el acuífero».

Es por estos motivos que consideró que «no corresponde atribuir esto al cuidado del acuífero, porque el obrador es una instalación transitoria. Va a durar hasta que se haga la obra y después se levanta». Finalmente, indicó que estos aspectos fueron compartidos con una concejal que lo llamó ante la inquietud.