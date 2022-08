La nevada se hizo presente en 25 de Mayo en la madrugada del sábado, pero por la tarde-noche el meteoro se corrió hacia el noroeste pampeano afectando a la zona petrolera de El Corcovo, Puelén, Chos Malal y La Humada. El fenómeno climático siguió precipitando durante la jornada de ayer. La enfermera Rosario Peletay, de Chos Malal, le contó a este diario su pequeña odisea de hacer 60 kilómetros desde La Humada, con más de 15 centímetros, desde para tomar su guardia.

La fuente a la que recurrió este diario para conocer los efectos de la nevada en el oeste profundo es la enfermera Rosario Peletay, quien revista en el centro de salud de Chos Malal. La profesional le contó que estaba de franco en La Humada donde «empezó a nevar a eso de las 20, y nevó toda la noche y la mañana (de ayer)».

También compartió su pequeña odisea para volver a Chos Malal. «Tenía que hacerme cargo de la guardia a las 6 del lunes. Así que tenía que llegar sí o sí porque mi trabajo es sagrado. Por eso al mediodía decidí viajar en mi auto. Son 60 kilómetros, no sabía con que me iba a encontrar, así que dejé dicho que si a las 17 no avisaba que había llegado me salieran a buscar».

Rosario tenía por delante unos 40 kilómetros por la ruta provincial 27 hacia el sur hasta la 14, de ahí otros 10 kilómetros hacia el oeste hasta un punto donde accede a un camino vecinal que pasa por varios campos hasta llegar al paraje Chos Malal donde está la escuela, la posta y un puesto policial.

Alguna vez a Rosario la catalogamos como «la enfermera todo terreno» porque vimos una foto cambiando una rueda de la ambulancia y también había desafiado los efectos de una copiosa lluvia, ahora, más que nunca, reafirmamos esa apreciación. «Salí por la ruta 27 y encontré una huella de un camión que me ayudó hasta la 14. Hace un ratito, tras una hora y media de viaje llegué sin problemas a Chos Malal. Todo el camino estaba con más de 15 centímetros de nieve pero la Partner se portó de 10», relató.

Nevada bendita.

Luego que en la mañana del sábado 25 de Mayo amaneciera con una alfombra de nieve, el fenómeno trasladó sus efectos hacia el norte. A media tarde comenzaron a caer los primeros copos en Puelén y la zona petrolera de El Corcovo. A las 18 comenzó a nevar en Chos Malal, y un par de horas más tarde en La Humada. Las precipitaciones, nieve y lluvia, fueron uniformes en esta zona que linda con Mendoza conformando la Payunia pampeana.

La zona sufrió, hasta la nevada de junio, una sequía de cinco meses y es una de las jurisdicciones provinciales declaradas en emergencia agropecuaria. La nevada y la lluvia que precipitaron fueron más que bienvenidas para los productores de la región para enfrentar las pariciones anuales que están en curso.

Fuente La Arena