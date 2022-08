Durante este jueves se llevó a cabo una colecta de sangre en el Hospital “Segundo Taladriz” de Toay por parte del Servicio de Hemoterapia del Hospital Lucio Molas.

Anastasia Goñi, jefa de técnicos del Servicio de Hemoterapia del Hospital Lucio Molas, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, destacó la importancia que tiene la donación de sangre en cuanto a la disponibilidad en cantidad y calidad “para poder responder a los pacientes de nuestro Hospital y de la provincia, para quien lo requiera. Es importante que sea donante voluntario y habitual porque es el donante más seguro, que no está presionado ni se siente condicionado por ninguna cuestión”.

Se apunta al donante voluntario y no al de reposición, “el de reposición es el donante del paciente, donde el familiar necesita reponer la sangre, entonces tiene que salir a buscar donantes. Tratamos de erradicar esto, porque tras que es un peso para ese familiar tener alguien internado, el mal momento que está pasando, la falta de descanso, salir a buscar donantes no sería lo mejor ni lo ideal”. En estos casos, el donante que va a donar puede que no sea sincero en su entrevista, o puede ser que se vayan mal porque tiene alguna condición que no conocía. A veces en la entrevista médica se descubren cosas, por eso apuntamos al donante voluntario”.

Generalmente contamos con stock de plaquetas, de plasma y glóbulos, “pero en vacaciones el porcentaje de donantes baja muchísimo. Ahí tenemos que salir sí o sí a buscar donantes”.

VOLUNTARIO.

Una de las herramientas son las colectas, “ya que el donante es voluntario, salimos del Hospital y le facilitamos a ese donante que es de alguna localidad del interior, que se acerque a esta colecta y done. Es lo mismo que si se realizara en el Lucio Molas, el equipo se traslada a otro espacio físico, las unidades se traen al Banco de Sangre en donde el otro equipo de técnicos está esperando y se procesan todas esas unidades”.

Se vienen llevando adelante colectas en otros ámbitos como por ejemplo FAERAC, el Centro Sanitario, Concejo Deliberante, Vialidad Provincial, DAFAS, “hay organizaciones que se acercan que quieren ayudar y organizamos una colecta. Gestionamos los medios de transporte e insumos y tratamos de hacer una colecta mensual. Nos ayuda a mantener nuestro stock y que se haga habitual para la gente”.

La donación de sangre “no perjudica en nada a la salud del donante, solo se logra la satisfacción de poder salvar la vida de otra persona. Todo el material es estéril, se realiza una entrevista y si la persona no está en condiciones, no va a donar sangre”, concluyó Goñi.

Fuente La Arena