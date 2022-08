Cansado de que no la den respuestas a sus reclamos, Marcelo Otero le inició en 2016 una demanda a la Municipalidad de Santa Rosa por los daños y perjuicios que le causaba la falta de mantenimiento de las calles de un predio de su propiedad.

Después de un fallo de primera instancia donde le rechazaron la demanda, hace unos días la Cámara Civil le dio la razón parcialmente y condenó al municipio a indemnizarlo por los gastos que solventó al contratar una empresa privada para limpiar las calles que daban a un terreno que había loteado para vender las parcelas.

«Esto no es algo puntual sobre un intendente. Lo vengo luchando desde hace 20 años. En el 2016 agoté mi paciencia porque tenía presentaciones en el municipio desde el 2000. Habían pasado muchos años y en el 2016 decidí hacer el reclamo en el Poder Judicial. La escribana Ana María Picca me acompañó a las tierras e hicimos dos presentaciones. La basura acumulada era de un metro de alto», explicó Otero, en diálogo con este diario.

«Le hice notas a todos los funcionarios y llegaban hasta ahí. Por eso inicié el juicio. Fui con la escribana a constatar el basural. Había pozos en la calle porque la gente sacaba arena y después venían otros a tirar basura. Sacamos unas 200 bolsas de basura. Iba la gente a ver los terrenos y veían la mugre que había y pensarían acá no compró», comentó.

Reprochó el fallo de Primera Instancia que le rechazó la demanda. «En 2016 pedimos una vista y la jueza fue casi 5 años después. Obviamente, 5 años después yo había hecho limpiar las calles dos veces. Además, cuando fue la jueza habían pasado la máquina una semana antes de que fuera a hacer la inspección ocular. Limpiaron y la jueza puso que estaba todo bien, pero tardó cuatro años en ir a ver el lugar», aseguró.

Otero era propietario de un loteo constituido entre las calles Quiroga, Telén, Borges y Civit. Reclamó daño emergente, lucro cesante y daño futuro por la falta de mantenimiento (incumplimiento de los deberes) de ese sector por parte del Municipio que había convertido las calles en un basural. Fundamentaba el reclamo en que al no hacer el mantenimiento el valor de los terrenos era menor y que no los iba a poder vender.

La Cámara Civil revisó el fallo y le reconoció solo los gastos en que incurrió para limpiar las calles. Lo indemnizó por la suma de 191.180 pesos a valores de marzo de 2017 más los intereses desde esa fecha. Ese fallo puede ser apelado por el municipio o por el propio Otero. «Estamos analizando qué hacer. Es desgastante, llevo 8 años con esto. Mi intención no es dinero, sino dejar una sociedad un poco más justa. Esto no es partidario. Yo soy pampeano y argentino. Quiero luchar porque a alguien que le pase lo mismo que no tarde 8 años. Yo no entiendo cómo pueden tardar ese tiempo. Los jueces o los políticos viven en este mismo lugar. Los fallos no son contra Otero sino contra la sociedad», se quejó.

Marcelo Otero fue funcionario provincial y municipal. Dijo que conoce las capacidades y limitaciones de los organismos estatales, pero apuntó también contra la «sociedad». «El problema acá es la sociedad que es mugrienta. Yo tengo fotos de camionetas 4×4 con un carro tirando la basura en la calle o haciendo pozos. Había gente que sacaba tierra de la calle y después venían otros y tiraban la basura ahí. Contaminaban las napas porque tiraban tambores de aceite. Yo no puedo creer que la primera instancia haya dicho que no había daño. Por eso recurrí el fallo, y ahora estamos viendo qué hacer. Mi carrera se basó en la lógica y veo que en la justicia no hay lógica», aseguró.

«En esos cuatro años que yo tuve que seguir pagando impuestos y no pude vender los terrenos porque la gente iba y no quería saber nada. Esto no lo ve la Justicia y lo vieron cuatro años después cuando fue la jueza y habían pasado la máquina una semana antes de que fuera a hacer la inspección ocular. Limpiaron y la jueza puso que estaba todo bien, pero tardó cuatro años», insistió.

«Mi intención es que haya algo que sirva a los pampeanos. Hay muchas cosas mal y se podría hacer todo mejor. Los que asumen un cargo público parece que son una raza superior. Tal vez esto ayude a agilizar los mecanismos. Un juez cuando hay algo así que vaya y no tarde 4 años en ir a verificar. Yo como privado pude llevar a una escribana dos veces, mirá si los jueces no pueden hacerlo más rápido. Llama la atención», dijo.

Para finalizar, comentó que «hay que mejorar los mecanismos del Estado. Si yo gano el juicio no pagan los funcionarios, pagamos todos nosotros. Yo no quiero eso. Quiero que los legisladores cambien alguna ley donde por ineptitud pague el funcionario. Ellos se escudan a través de una institución como el Gobierno».