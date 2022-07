El gobernador Sergio Ziliotto le pidió concretamente al presidente Alberto Fernández, durante la reunión que mantuvo el lunes con los mandatarios provinciales, que convoque a las entidades representativas del campo para acordar políticas de desarrollo. En ese sentido, se espera que ahora con la llegada del “superministro” Sergio Massa al gobierno, se tenga más en cuenta al sector. Aberturas Pampeanas El lunes 14 mandatarios de la Liga de Gobernadores y Gobernadoras se reunieron en Buenos Aires en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y fueron convocados posteriormente por el presidente Alberto Fernández. En la reunión, los gobernadores no ahorraron críticas y el encuentro fue “áspero”. Fernández recibió el reproche, entre otros temas, por el bono dolarizado que habilitó el gobierno para que el campo liquide la cosecha y la falta de rumbo económico. Los mandatarios sintieron otra vez que no fueron consultados para una medida de tal envergadura, sobre todo a los de la zona núcleo. Por eso le transmitieron al presidente que los incluya en la toma de decisiones. Uno fue Ziliotto, que le reclamó, junto con sus pares, que como primer paso se logre la unificación de las decisiones de política económica. En ese sentido el nombramiento de Massa parece ir por ese camino. Además, Ziliotto en particular le pidió “una convocatoria amplia a todos los sectores de la producción para acordar políticas de desarrollo con inclusión y que ayuden a salir de la coyuntura económica y financiera actual de crisis”, indicaron los voceros. En ese sentido, el reclamo fue para que se tenga en cuenta al sector agropecuario en la toma de decisiones. Además, los mandatarios advirtieron al presidente que no van a resignar los fondos de los subsidios al transporte ni de las obras comprometidas en las provincias.