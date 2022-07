A principios de abril, mientras el mundo estaba tratando de retomar cierta normalidad, la inesperada aparición de un número inusual de hepatitis virales agudas de origen desconocido en chicos generalmente sanos puso al sistema sanitario global de nuevo en pie de alerta. Un mes más tarde se registraba en Santa Fe el primer caso de la Argentina. En su último informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que ya se notificaron 1.010 casos en 35 países, de los cuales alrededor del 5% requirió un trasplante de hígado y 18 llevaron a los pacientes a la muerte.

Aunque se conocen bien los virus que causan la mayoría de las hepatitis virales, en estos casos no pudieron detectarse, lo que llevó a tejer diversas hipótesis para intentar explicarlo. Primero se pensó que el responsable era el adenovirus 41F, que en general causa síntomas gastrointestinales. Luego, que era una complicación del Covid-19 y a continuación, que era producto de una coinfección entre adenovirus y SARS-CoV-2.

Ahora, dos estudios preliminares (se realizaron en un grupo muy pequeño, aun no están revisados por pares ni publicados en revistas científicas) plantean una nueva teoría.

Sugieren que esta inflamación súbita del hígado se debe a la infección simultánea con dos virus: uno usualmente benigno, conocido como adenoasociado 2 (A.A.V.2, según sus siglas en inglés), y otro adenovirus que lo ayuda a replicarse. Pero a esto se suma un tercer ingrediente: varios de los chicos estudiados tenían una versión relativamente rara del sistema de antígenos leucocitarios humanos (HLA, según sus siglas en inglés) que juega un rol importante en la respuesta inmune y que ya había sido vinculada con cuadros graves de Covid (doi: 10.1016/j.humimm.2021.07.004).

Es decir que, según esta teoría, la coinfección con A.A.V.2 más otro adenovirus puede desencadenar una respuesta inmune inusual que daña el hígado pero en chicos que tienen esta particular variante genética.

Ambos trabajos fueron tomados con cautela por los especialistas, que advierten que solo demuestran “asociación” (coincidencia temporal y geográfica), pero no causalidad. Manifiestan que son interesantes y que la hipótesis es digna de seguir explorándose, pero subrayan que fueron realizados en un número muy acotado de chicos y solo en el Reino Unido.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, que conformó una mesa de trabajo con sociedades científicas para el seguimiento de estos casos, todos los años se registran cuadros similares y por el momento no hubo más de los habituales.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos –dijo a The New York Times Antonia Ho, del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow y autora de uno de los nuevos estudios–. Pero sentimos que teníamos que liberar estos hallazgos para que otros pudieran investigar esto en mayor detalle”.

En el primer trabajo, los científicos compararon a nueve chicos escoceses con hepatitis de origen desconocido con otros 58 de un grupo control y secuenciaron genéticamente los virus presentes en la sangre, el hígado y otros tejidos. Encontraron A.A.V.2 en la sangre de todos los afectados por los cuadros agudos graves. Pero no lo encontraron en chicos sanos ni en los que tenían hepatitis de causa conocida.

En el segundo estudio, investigadores de Londres analizaron muestras de 28 chicos con hepatitis de origen desconocido de todo el Reino Unido y también encontraron este virus en la sangre e hígado de la mayoría.