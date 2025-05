La Argentina atraviesa un brote de sarampión con 26 casos confirmados en lo que va de 2025, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias por la velocidad con la que crecen los contagios y la complejidad de los vínculos epidemiológicos.

El primer foco surgió en la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en el barrio de Palermo, pero el virus se extendió hasta el Conurbano bonaerense y también en la provincia de San Luis, donde se detectó el primer caso fuera del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta fue emitida por el Ministerio de Salud de la Nación a partir de la semana epidemiológica 6. Las notificaciones aumentaron de manera sostenida y alcanzaron su punto más alto entre las semanas 12 y 13.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la mayoría de los casos confirmados se concentran en CABA y la provincia de Buenos Aires. De los 26 registrados hasta el momento, 14 pertenecen a territorio bonaerense, 11 a la Ciudad y 1 a San Luis.

Las cifras muestran una nueva circulación del virus, que había sido eliminado de manera sostenida en Argentina gracias a las campañas de vacunación.

Sin embargo, expertos advierten que el descenso en las coberturas vacunales durante los últimos años, influenciado por la pandemia y otras barreras de acceso, abrió una brecha que permite su reintroducción.

“El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que solo afecta al ser humano, y la transmite el ser humano enfermo. Sin embargo, es prevenible mediante la vacunación, que está disponible desde la segunda mitad de los años 60. A pesar de esto, cada año se vacunan menos personas, lo que ha provocado el resurgimiento del sarampión y epidemias en diversos países. En los países de América, el aumento de casos en lo que va de 2025 supera en 11 veces los registrados durante todo el año 2024?, explicó a Infobae la doctora Silvia González Ayala (MP 91229), presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica.

Asimismo, la además miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), agregó: “En nuestro país y en todos los países de las Américas se declaró la eliminación del sarampión en 2016. Eliminación significa que no se registran casos, pero persisten las causas que pueden llevar a su reaparición, y estas causas están vinculadas al número de personas vacunadas. Para evitar la reemergencia del sarampión, es necesario que 95 de cada 100 personas en una comunidad estén vacunadas”.

Por su parte, desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) explicaron a Infobae que “es común que luego de un tiempo de alta demanda de vacunas, como ocurrió durante una pandemia, las tasas de vacunación disminuyan, ya que se puede haber una baja percepción de riesgo de algunas enfermedades. Pero esta disminución vacunal puede tener riesgos significativos, como la reaparición de enfermedades que habían sido controladas o eliminadas puedan resurgir como sarampión, rubéola y tos ferina”.

Y agregaron una mención importante sobre el efecto protector social o escudo comunitario de las vacunas: “Hay que resaltar que un menor número de personas vacunadas puede reducir la inmunidad colectiva, lo que aumenta el riesgo de brotes, especialmente entre aquellas personas que no pueden vacunarse por razones médicas. El no vacunar también genera graves complicaciones en la salud de una persona, ya que las enfermedades prevenibles por vacunación pueden causar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte”.

“Resulta fundamental garantizar el cumplimiento del esquema de vacunación contra el sarampión de acuerdo a las recomendaciones vigentes en los establecimientos con actividades educativas, deportivas, recreativas y sociales”, sostiene el parte oficial del Ministerio de Salud.

Las investigaciones sobre la expansión del sarampión realizadas por el equipo del BEN muestran que cuatro de los casos fueron importados y seis presentan vínculos directos con ellos. Otros nueve están asociados a cadenas de transmisión ya identificadas, mientras que los seis restantes se encuentran bajo análisis. En estos últimos, no se logró determinar todavía si existe una relación epidemiológica clara con los contagios iniciales o si representan nuevas rutas de circulación del virus.

El inicio del brote se localizó en Palermo, dentro de la comuna 14. Allí se detectaron cinco casos relacionados con dos contagios importados en febrero. Según la información oficial, varios de ellos pertenecen a personas que habitan un mismo edificio o que se infectaron en centros de salud cercanos.

“La epidemia en curso comenzó con una niña que reside en Argentina, quien llegó del exterior y se enfermó el 23 de enero. La confirmación por laboratorio de su caso se recibió el 31 de enero, y el 1 de febrero se emitió la primera comunicación y alerta. Desde esa fecha, se han registrado un total de 26 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, concentrados en algunos municipios del Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resaltó González Ayala.

Y completó: “Cabe señalar que estos 26 casos son casos confirmados. ¿Qué implica esto? Que hay circulación del virus del sarampión en la comunidad y, sin lugar a dudas, existen más casos, ya que una persona con sarampión contagia, en promedio, a 15 personas susceptibles, es decir, a aquellas que no están vacunadas».

Esta característica es una de las más alarmantes del virus: su capacidad de contagio. En un entorno urbano, con alta densidad poblacional y circulación permanente, se amplifica esa capacidad de propagación.

Las autoridades porteñas confirmaron casos también en las comunas 1, 4 y 12. En algunos de ellos no se pudo comprobar ningún vínculo con los contagios previos, lo que indica transmisión comunitaria.

“No se pudo obtener secuencias genómicas para establecer algún vínculo con las cadenas de transmisión conocidas relacionadas a la importación”, señala el BEN. Esta imposibilidad de trazar la ruta de contagio plantea un desafío adicional para el control del brote, ya que impide identificar con certeza las fuentes y cortar a tiempo los nexos activos.

La doctora Gabriela Poblete (MN 137567), médica infectóloga y patóloga, especialista en enfermedades infecciosas, sostuvo a Infobae que el 05 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la actualización del boletín epidemiológico nacional de la Semana Epidemiológica número 17, informando que en lo que va del año se han confirmado 26 casos de sarampión, concentrados principalmente en CABA y provincia de Buenos Aires, y 1 caso en la provincia de San Luis (con antecedente de viaje a México).

Y recordó que “la vacuna es una herramienta fundamental de prevención. Actualmente, se encuentra vigente la campaña de vacuna doble viral para control del brote de sarampión”.

¿Quiénes tienen que vacunarse?

? niños de 6 a 11 meses de edad: deben recibir una dosis de vacuna doble viral (dosis cero).

? niños de 12 meses de edad: deben recibir la vacuna triple viral (TV) correspondiente al calendario nacional de vacunación (CNV) y volver al mes para recibir la dosis de la campaña de control de brote.

? niños de 13 meses a 4 años y 11 meses: deben recibir una dosis de vacuna doble viral (dosis adicional).

? niños de 5 años: deben recibir la vacuna triple viral (TV) correspondiente al CNV.

“Ante la aparición de síntomas como fiebre y erupciones en la piel, hay que acudir rápidamente a un centro de salud”, concluyó Poblete.

Vínculos internacionales y expansión geográfica

En el Conurbano bonaerense, ocho de los 14 casos detectados tienen conexión directa con los contagios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos corresponde a una persona con antecedentes de viaje a Tailandia. La tipificación del virus descartó cualquier relación con el resto de los casos locales, lo que sugiere una nueva introducción del virus al país. En otros cuatro pacientes no se logró aún confirmar ningún vínculo.

“En uno de los casos que se encontraba en investigación, el nexo con los casos confirmados se determinó genotipo B3, por lo que podría estar relacionado con la cadena de transmisión de los casos importados”, indica el informe epidemiológico.

La lista de municipios afectados incluye a Florencio Varela, con la mayor cantidad de casos en el conurbano, así como Berazategui, Guernica, Quilmes, Moreno, Adrogué, Avellaneda y La Matanza. Las autoridades reforzaron la vigilancia en estos distritos con acciones de bloqueo y campañas focalizadas de vacunación, con el objetivo de identificar contactos estrechos, cortar las cadenas de transmisión y evitar que el virus se propague a nuevas zonas.

“La vigilancia epidemiológica se mantiene en curso para identificar contactos, intentar cortar las cadenas de transmisión y minimizar la dispersión del virus”, afirma el BEN.

El único caso registrado fuera del área metropolitana se confirmó en la provincia de San Luis. Se trata de una beba de ocho meses que no había recibido la vacuna por no corresponderle por edad. Había viajado junto a su familia al estado de Chihuahua, en México, y el análisis posterior determinó que se infectó con el genotipo D8, linaje Ontario, el mismo detectado en ese país. La aparición de este caso confirma la vulnerabilidad de personas no vacunadas y la facilidad con la que el virus puede cruzar fronteras y reinsertarse en zonas donde su circulación se había detenido.

El sarampión, una enfermedad muy contagiosa

Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, el sarampión es una enfermedad viral eruptiva-febril, miembro de la familia Paramyxoviridae, de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona.

“Las manifestaciones clínicas son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Puede presentar complicaciones como ser neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera. No tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1000 personas no vacunadas”, completa.

Desde el Ministerio de Salud subrayan que la estrategia actual se enfoca en recuperar las coberturas vacunales perdidas y en evitar que la enfermedad se instale nuevamente en el país. “Las aulas y otros espacios donde se desarrollan las actividades mencionadas suponen el contacto estrecho entre niños, adolescentes y adultos, la convocatoria a reuniones y actos escolares con gran afluencia de personas y un incremento del desplazamiento de la población, constituyendo así un escenario que facilita la propagación del virus del sarampión en la comunidad”, advierte el documento oficial.

Las campañas apuntan a niños, adolescentes y adultos que integran grupos de riesgo o que no tienen esquemas completos.

¿Cómo se previene el sarampión?

El sarampión se previene con dos dosis de la vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas. Las autoridades insisten en la necesidad de revisar el carnet de vacunación, sobre todo en zonas donde el virus ya circula. La mayoría de los casos confirmados se detectaron en personas sin esquema completo, lo que refuerza la hipótesis de que el descenso en la vacunación generó el terreno propicio para este rebrote.

“La prevención del sarampión se realiza con la vacunación en nuestro calendario nacional. Está la vacuna triple viral, que se administra con un esquema de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 5 años”, resaltó González Ayala.

La circulación simultánea de distintos genotipos, los contagios sin nexo aparente y la presencia de casos importados complican el panorama para el sistema de salud pública. Los esfuerzos actuales no solo intentan contener los brotes activos sino también prevenir nuevas introducciones.

En ese marco, las recomendaciones del Ministerio de Salud incluyen intensificar la vigilancia en aeropuertos, reforzar la comunicación con los efectores de salud y asegurar la disponibilidad de vacunas en todas las jurisdicciones.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense concentran la mayoría de los casos de sarampión, con un brote que también se extiende hacia San Luis, poniendo en alerta a las autoridades sanitarias. (AP Foto/Julio Cortez)

El Calendario Nacional de Vacunación contempla que todos los niños, a los 12 meses y a los 5 años, deben recibir la vacuna triple viral MMR, que protege contra esta afección, la rubéola y las paperas.

En ese sentido, González Ayala resaltó: “En el desarrollo de esta epidemia en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, se está llevando a cabo una campaña para el control de la circulación comunitaria del sarampión, que consiste en la vacunación de los niños entre los 13 meses y los 4 años con la vacuna doble viral (sarampión, rubéola). Y en las zonas donde se están registrando los casos, la edad de vacunación es a partir de los 6 meses».

“La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión”, señaló el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado, mientras continúa fortaleciendo la estrategia de inmunización contra el sarampión. En tanto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la aplicación de un refuerzo, “con una dosis extra de la vacuna, para las personas que tuvieron contacto” con los afectados porteños y está destinada a niños de entre 6 meses y 4 años.

El sarampión había sido eliminado del país como enfermedad endémica en 2000. Desde entonces, los casos detectados respondían a episodios aislados o contagios importados.

El descenso en las coberturas vacunales, impulsado por la pandemia, facilita la reaparición del sarampión en Argentina, lo que aumenta el riesgo de brotes y pone en peligro la inmunidad colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación actual revierte ese escenario, ya que la multiplicación de casos y la aparición de nuevas cadenas de transmisión revelan que el virus logró encontrar terreno fértil para expandirse. La prevención vuelve a depender del mismo principio que guió la eliminación inicial: cobertura vacunal alta, sostenida y equitativa.

La vacunación contra el sarampión evitó más de 60 millones de muertes entre 2000 y 2023, según la Organización Mundial de la Salud. Antes de la vacuna, la enfermedad causaba 2,6 millones de muertes cada año.

El brote de 2025 recuerda que ninguna enfermedad infecciosa queda eliminada para siempre si no se sostiene la inmunización colectiva. La experiencia que se registró en Palermo, donde los contagios se dieron incluso dentro de un mismo edificio o en salas de espera, muestra que los espacios cotidianos pueden convertirse en nodos de transmisión.

La estrategia sanitaria hoy necesita recuperar terreno perdido y fortalecer la protección comunitaria a través de las vacunas para evitar que el sarampión vuelva a instalarse como una amenaza persistente.