Los gremios de la Intersindical destacaron que el anuncio del gobierno provincial acerca de que no descontará los 10 mil pesos de la suma otorgada este mes se adoptó a partir del reclamo realizado por la mesa, basado en los índices inflacionarios publicados en mayo. También Utelpa, el principal gremio docente, celebró la decisión política del gobierno «a fin de compensar» la pérdida del salario y el poder adquisitivo ante la inflación.

«Es un logro de la docencia organizada», destacó el gremio docente a través de sus redes sociales, la semana después de un paro contundente y movilización en Santa Rosa. El gremio aguarda la reapertura de la paritaria docente o amenaza con seguir con el plan de lucha.

De todos modos, en el reclamo sobre los 10 mil pesos había coincidido con el sector docente también la Intersindical, que nuclea al resto de los gremios estatales.

La Intersindical, va por más

«Cuando fuimos a la paritaria planteamos como primer punto este pedido, entendíamos la decisión política del gobernador, pero la crisis que estábamos pasando los trabajadores, solicitábamos que esto no se descuente ni para los activos ni para los trabajadores de salud que están en cualquier relación de dependencia, ni para los estatales de otras leyes. Ayer nos encontramos con esta noticia, por supuesto que era parte de nuestro pedido», señaló la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont.

La sindicalista recordó que la paritaria de esta semana se postergó y la semana próxima volverán a reunirse, con el reclamo pendiente de que el gobierno provincial mejore la oferta de pasar un 10% del suplemento no bonificable al básico.

El secretario general de APEL, Aldo Bafundo, celebró que el adelanto de sueldo no se descuente. «Se revirtió la decisión, no se va a descontar como había sido la propuesta en un primer momento. El martes próximo nos darán respuesta sobre el suplemento remunerativo no bonificable. Recibimos una oferta de un 10% que es insuficiente y el gobierno se comprometió a analizar los números para mejorar la oferta. Esperamos retomar la reunión para ver si podemos llegar a un acuerdo», explicó.

Por otra parte, la secretaria general de los Judiciales, Susana Funes, señaló que «es importante recordar que “la unión hace a la fuerza”, una frase que existe en el inconsciente colectivo, pero que no siempre recordamos. Hoy podemos decir que nos sentaremos a negociar la pauta salarial del segundo semestre del año sin que exista la presión para el trabajador de que la suma de $10.000 será a cuenta de futuros aumentos».

«Es un respiro, pero no nos salva de la realidad», aclaró. «Hemos reclamado activamente que las recomposiciones salariales deben ser de una calidad superadora, promoviendo que el ingreso de las trabajadoras y los trabajadores puedan ganarle a la inflación», recordó la dirigente.

«Seguiremos luchando para lograr que el trabajador obtenga una calidad de vida superior», redondeó.

Además, Alberto Chirino, de UPCN, manifestó que se trató “de una decisión que fue consensuada en al ámbito que corresponde: la paritaria. El gobierno dio respuesta a lo peticionado por UPCN, acompañado de los demás gremios y que quedó plasmado en el acta de la paritaria de la semana pasada”.

El dirigente gremial dijo que “este tema fue peticionado por UPCN en la reunión paritaria de la semana pasada. Dentro de la paritaria general, estaba en el temario el tratamiento de un código 036 que compone el salario de los trabajadores de la 643. Consensuado con los demás sindicatos desde UPCN hicimos constar en el acta el pedido de que, además, la suma de 10 mil pesos que el gobierno había depositado no fuera un adelanto de sueldo, sino que fuera una suma fija. Antes de tratar el 036, pedimos al gobierno que esto quedara de esa manera y hoy tenemos la respuesta a ese punto.”.

En el Acta dice “que el representante de UPCN quiere dejar manifestado que el pedido de que la suma de 10 mil pesos que se va a dar como anticipo de sueldo no sea descontada a la hora de la aplicación de la cláusula gatillo de julio ya que la inflación viene aumentando considerablemente. Pedimos que quede como suma fija”.

