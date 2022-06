“Estamos agradecidos con el gobernador Sergio Ziliotto por su voluntad política de ponernos en un plano de igualdad de condiciones a los veteranos de toda la Provincia” dijo Jorge Gaitán, integrante de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas «Alberto Amesgaray» desde General Pico, entrevistado por la Agencia Provincial de Noticias.

“Todos los ex combatientes, que en su momento no habían podido afiliarse al SEMPRE porque tenían otra obra social, ahora podrán hacerlo”, afirmó Gaitán, quien detalló que la asociación trabajó con distintos funcionarios del Gobierno provincial y del Instituto de Seguridad de Seguridad Social para concretar el acceso de los ex combatientes pampeanos al SEMPRE.

“Hicimos un trabajo exhaustivo y determinamos que somos 21 los ex combatientes que podemos acceder a la obra social, pero si alguno quedó afuera, por error, tiene la posibilidad de pedir el beneficio”, explicó Gaitán.

A través de la modificación de dos artículos, el 4º y el 10º, de la Ley Provincial Nº 2123, los veteranos de guerra de La Pampa y sus familias los que ya pueden acceder a las prestaciones de la obra social en virtud que no se aplicará, en este caso particular, el plazo de carencia propio del sistema.

Las modificaciones suprimen el plazo para que los veteranos adhieran a la obra social, al tiempo que podrán solicitar la cobertura del SEMPRE aun cuando posean la Obra Social PAMI, sin necesidad de optar entre una u otra.

Consejo Asesor

Jorge Gaitán informó que se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para “la creación de un Consejo Asesor por el tema Malvinas”.

“Nosotros tenemos participación nacional en el Consejo de Malvinas, junto a otros veteranos. Seguiremos empujando para lograr ese objetivo en La Pampa” concluyó Gaitán.