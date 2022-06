El fiscal general Armando Agüero señaló que el bebé recién nacido que murió el martes a la madrugada en la pequeña localidad de Quetrequén, fue apuñalado por su propia madre a poco de nacer. El funcionario judicial dijo que se realizarán diferentes pericias psicológicas y psiquiátricas a la joven, que hasta ayer se encontraba hospitalizada para recibir la atención médica correspondiente luego de haber tenido un parto en su propia casa. El hombre que vivía con la mujer, ayer fue indagado en sede fiscal y contó que él mismo llevó el cuerpo de la criatura a la sede policial.

El martes a la tarde hubo un importante despliegue policial y judicial en la pequeña y tranquila localidad del norte pampeano debido a la investigación que trataba de determinar la muerte de una criatura recién nacida. Tras el hecho, la madre del niño, una joven de 18 años de edad y su pareja, un hombre de 31 años, quedaron demorados.

El cuerpo fue trasladado a General Pico donde se le practicó la autopsia, la cual determinó que el bebé murió a poco de haber nacido, por las heridas de arma blanca que sufrió. «La mujer es quien le quita la vida al hijo», aseguró Agüero ayer a la mañana al ser entrevistado por este diario en los Tribunales de General Pico.

Muerte.

El funcionario judicial explicó que la criatura presentaba heridas de un elemento punzocortante, según se pudo establecer a partir de la autopsia que le practicó el médico forense.

«Toma conocimiento personal policial de Quetrequén a partir del propio padre de que en la madrugada había ocurrido en su domicilio un parto domiciliario por parte de su pareja y que a partir del nacimiento de ese niño la madre había tomado la determinación de quitarle la vida. La autopsia informó que fue por heridas punzocortantes con un arma blanca. Nos constituimos con la Agencia de Investigación Científica (AIC) y demoramos a las dos personas, padre y madre. No le tomamos declaración a ninguno de los dos», indicó.

El fiscal dio cuenta que la pareja de la mujer ya fue indagado ayer a la mañana en la Fiscalía y que la joven será sometida a diferentes pericias, para determinar si al momento del hecho actuó bajó algún condicionamiento psicológico psiquiátrico.

«En el caso de la mamá, como había tenido un parto en su domicilio fue trasladada a un hospital para su evaluación médica y psiquiátrica y psicológica. El juez tomó diferentes medidas respecto a esta cuestión. Al padre se le tomó declaración», manifestó.

Condicionamientos.

Agüero dijo que hechos como éste «ocurren de manera extraordinaria y «son situaciones muy especiales», en las cuales se deben evaluar múltiples aspectos. «Cuando estas cosas ocurren existen condicionamientos psiquiátricos que llevan a la determinación de esa conducta y que deben ser evaluados a los efectos de determinar la responsabilidad penal que la madre tiene».

«En caso que la madre no tenga ningún condicionamiento psiquiátrico o psicológico y de eso se ocuparán los profesionales que la evalúen, afronta el proceso como una persona normal y en este caso es un homicidio agravado por el vínculo que tiene una pena de prisión perpetua. Nosotros tenemos que evaluar todo. El juez ordenó algunas medidas psicológicas y psiquiátricas para avanzar en la evaluación de la mamá para ver si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio», señaló.

También dijo que se analiza la presencia o no, de la pareja de la joven en el parto, con el objeto de determinar si tuvo algún tipo de responsabilidad en el hecho.

«Tenemos una teoría, pero hay la existencia o no del marido en esa situación determina la responsabilidad o no, es parte de lo que estamos trabajando. El cuerpo lo llevó el propio padre a la comisaría», manifestó el entrevistado.

Por último, indicó que a partir de los testimonios recabados en el pueblo, tanto de la familia y allegados a la joven como de familiares del hombre, se pudo saber que no existió «ningún conflicto, no hubo intervención municipal, ni policial ni de la justicia por algún hecho de violencia. Es una relación que tuvo acuerdo de sus padres, no hay ningún dato que permita suponer el resultado que ocurrió después».

fuente: la arena